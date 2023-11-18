الستات ما يعرفوش يكدبوا| سارة سمير بطلة رفع الأثقال تروى أصعب مواقف مرت بها

قالت سارة سمير، بطلة مصر في رفع الأثقال، والتي كانت ضمن قائمة مجلة "فوربس" للأشخاص المؤثرين، إنه قديمًا كان لا يوجد اهتمام بهذه اللعبة عالميًا ومصر أيضًا.

وأضافت بطلة مصر في رفع الأثقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية cbc، أنها تستعد لبطولة إفريقيا وكأس العالم الفترة المقبلة.

وأشارت الكابتن سارة سمير، إلى أن من أصعب المواقف التي مرت بها، كانت خلال بطولة العالم الماضية بسبب تعرضها للإصابة، لكنها حققت 3 ميداليات ذهب في هذه البطولة.

ونوهت، إلى أن دعم الأسرة كان أحد الأسباب وراء نجاحها في لعبة رفع الأثقال، مشيرة إلى أنه بسبب التمرين المستمر والمعسكرات طوال السنة، والتي تجعلها تتغيب عن أسرتها بالثلاثة أشهر.