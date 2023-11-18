سامح حسين يعلن انضمامه لشبكة قنوات CBC

في مفاجأة على الهواء، اقتحم الفنان سامح حسين استديو برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على شاشة cbc تقديم الإعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عزالدين، جاء ذلك خلال فقرة المطبخ والتي يقدمها الشيف محمود سعد.

وأعلن حسين عن انضمامه لشبكة CBC حيث يقدم برنامجين الأول على شاشة القناة التليفزيونية قريبًا، وبرنامج آخر ديجيتال على صفحة القناة وتبدأ أولى حلقاته اعتبارًا من الغد.

مفيدة شيحة: حلقة الدحيح عن فلسطين كسّرت الدنيا

وكانت الإعلامية مفيدة، أشادت بحلقة اليوتيوبر أحمد الغندور، عن فلسطين والتي حملت عنوان "فلسطين حكاية أرض"، والتي تناولت قصة الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، معتمدًا على مصادر إسرائيلية بحثية في تفاصيل القصة.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن: "الدحيح أحمد الغندور عمل حلقة كسّر بيها الدنيا عن تاريخ دولة فلسطين، وتفاصيل دقيقة عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين"، متابعة أن الحلقة حققت مشاهدات غير طبيعية، وخاصة أن كل شيء قاله في الحلقة من مصادر إسرائيلية.

وتابعت مفيدة شيحة، أن «الدحيح» تتحدث عن فلسطين ومأساة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي من بداية التفكير في إنشاء وطن لليهود وحتى اليوم.

وأكملت مفيدة شيحة، أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في تدمير الأراضي الفلسطينية، وقام بتحويلها إلى مستوطنات، بينما بقيت مدينة غزة تقاوم لتتحول أرضها خلال الحرب الأخيرة إلى مقبرة جماعية لأهلها.