جولة في معرض "من وحي الحجار".. عندما تشحن حنجرة علي الحجار ريشة منى شعير (فيديو)

«أبويا كان رجل بيفهم أوي، وكان رسام وورثت عنه الفن التشكيلي والرسم".. بهذه الكلمات تحدث الفنان علي الحجار في حديث تليفزيوني سابق عن دور الفن التشكيلي والرسم الذى ورثه عن أبيه الفنان الراحل إبراهيم الحجار،في تشكيل وعيه منذ الصغر؛ وهو ما انعكس على تجربته الفنية الممتدة؛ منذ أن التحق بكلية الفنون الجميلة وتخرج منها عام 1979؛ ومن ثم التحاقه هو وأخوه أحمد بفرقة التخت العربي لإحياء التراث.

الدستور في جولة بمعرض من وحى الحجار

46 لوحة معلقة على جدران قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالأوبرا؛ استلهمتها الفنانة التشكيلية الدكتورة منى شعير من وحي الفنان الكبر علي الحجار؛ وتجربته في عالم الغناء والإبداع؛ في معرضها الفني الجديد تحت عنوان « من وحى الحجار»؛ الذي افتتح اليوم السبت ويستمر حتى 25 نوفمبرالجاري.

الدستور في جولة بمعرض من وحى الحجار

الدستور التقت منى شعير للحديث عن معرضها الجديد؛ حيث قالت: "سبب اختياري توثيق أعمال الفنان علي الحجار لم يكن مخططا له بل هي تجربة فرضت نفسها علي؛ بمعني أنني من عشاق هذا العملاق ومستمعيه وأننى واحدة من جمهوره، ودائما كنت اقرأ وأرسم وهو ما اتبعته في جميع معارضي الفنية التي أقيمت منذ دراستي بالكلية حتى اليوم.

الدستور في جولة بمعرض من وحى الحجار

وأضافت "شعير"؛ ما حدث في هذا المعرض أنني كنت استمع لأغنيات علي الحجار وهو ما كان يوحي لي بأفكار للوحات كثيرة وهو ما دفعني لرسم أكثر من لوحة دون قصد؛ وبالتالي وجدت عددًا من اللوحات رُسمت من وحي أغنياته؛ وبالتالي قمت باستئذانه في إقامة معرضي الجديد عنه حيث تفاجئت بمعادلة غريبة أثناء رسم لوحات هذا المعرض تمثلت في أننا أمام فنان ينتقي كلماته وألحانه وموسيقى أغنياته، إضافة إلى حنجرته الذهبية وصدقه، وهو ما انعكس على أعمال هذا المعرض.

الدستور في جولة بمعرض من وحى الحجار

ماذا كان رد علي الحجار عندما عرف بفكرة المعرض؟

منى شعير قالت إنها عندما عرضت فكرة هذا المعرض على الفنان علي الحجار فما كان منه إلا أن قال لها: "أنا اتخضيت.. وفوجئت".

الدستور في جولة بمعرض من وحى الحجار

وبالنسبة للفترة التي انتهت فيها منى شعير من لوحات معرضها الجديد "من وحي الحجار"، قالت: "منذ 4 سنوات وأنا أعمل على لوحات هذا المعرض؛ وخلال الشهور الثمانية الأخيرة كثفت تركيزي في إنجازها بشكل كبير".

الدستور في جولة بمعرض من وحى الحجار

نبذة عن الفنانة منى شعير

يذكر أن منى شعير حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عملت بمجال الديكور وصممت العديد من خلفيات أعمال المسرح القومى للطفل، وشاركت في الكثير من المعارض وحصلت على جوائز متنوعة.