اللّجنة التنفيذيّة لمجلس كنائس الشرق الأوسط تعقد اجتماعها الدوريّ في يومه الأوّل

عقدت اللّجنة التنفيذيّة لمجلس كنائس الشرق الأوسط اجتماعها الدوريّ في بيروت في يومه الأوّل، مساء أمس حيث يستمرّعلى مدار يومين متواصلين.

تبحث اللّجنة التنفيذيّة في اجتماعها الظّروف الصّعبة الّتي تشهدها المنطقة لا سيّما الحرب الدائرة في غزّة حيث بدأت أعمالها بدقيقة صمت لراحة أنفس الشهداء الذين سقطوا في غزّة، رافعةً الصلاة على نية إحلال السلام وإنهاء الحروب وشفاء الجرحى. هذا ويتضمّن جدول الأعمال أيضًا متابعة لشؤون مجلس كنائس الشرق الأوسط الروحيّة والإداريّة والماليّة، خصوصًا التحضيرات الجارية للاحتفال باليوبيل الخمسين لتأسيس المجلس.

يشارك في الاجتماع حضرة القسّ الدكتور بول هايدوستيان، رئيس إتّحاد الكنائس الإنجيليّة الأرمنيّة في الشرق الأدنى، رئيس جامعة هايكازيان في لبنان، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الإنجيليّة، نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسيّ الأورشليميّ والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية، المتروبوليت أنطونيوس الصوري متروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما للرّوم الارثوذكس، ممثّلًا غبطة البطريرك يوحنّا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الأرثوذكسيّة، المطران بطرس مراياتي رئيس أساقفة حلب للأرمن الكاثوليك، ممثّلًا غبطة البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الكاثوليكيّة، نيافة المطران دانيال كورّية راعي أبرشيّة بيروت للسريان الأرثوذكس، ممثّلًا قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في العالم والرئيس الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ بطريركيّة السريان الكاثوليك الأنطاكيّة، ممثّلًا غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، وحضرة القسّ د. حبيب بدر رئيس الاتّحاد الإنجيلي الوطني في لبنان والرئيس الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

كما يشارك في الاجتماع حضوريًّا وعن بُعد أعضاء اللّجنة التنفيذيّة المطارنة وقدس الآباء من مختلف دول الشرق الأوسط وممثّلين العائلات الكنسيّة في مجلس كنائس الشرق الأوسط، الأمين العام للمجلس الدكتور ميشال عبس، الأمين العام المشارك في المجلس الأب الدكتور نقولا بسترس، الأمينة العامة المشاركة في المجلس السيّدة سيتا هاديشيان، وفريق عمل الأمانة العامة للمجلس.

بعد الصلاة الافتتاحيّة، استُهلّ اليوم الأوّل بجلسة أولى ترأّسها حضرة القسّ الدكتور بول هايدوستيان، حيث تمّ التحقّق من الحضور والنصاب القانوني، وكذلك تعيين أمناء تدوين المحضر ولجنة صياغة البيان الختامي. كما تمّت الموافقة على جدول أعمال الإجتماع وأيضًا المصادقة على محضر اجتماع اللّجنة التنفيذيّة السابقة الّذي انعقد في 28 و29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

و عُقد اجتماع لجنة الترشيح ليتمّ بالتّالي إعلان تعيين الأعضاء المرشّحين للّجنة التنفيذيّة، تعيين السكرتير التنفيذي لدائرة خدمة اللّاجئين الفلسطينيّين في مجلس كنائس الشرق الأوسط، وتعيين المديرة الماليّة للمجلس.

وبعد الاستراحة، بدأت الجلسة الثانية برئاسة المطران أنطونيوس الصوري، حيث عرض الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس تقريره الّذي تضمّن أبرز الأنشطة الّتي قام بها على مختلف الصّعد وكذلك المهام الّتي أنجزها من أجل تحقيق الأهداف المسكونيّة والإنسانيّة المرجوّة. هذا وتمّ أيضًا عرض تقارير دوائر مجلس كنائس الشرق الأوسط الّتي ضمّت الإنجازات الّتي تمّ تحقيقها والمشاريع المزمع تنفيذها في المستقبل لاهوتيًّا ومسكونيًّا وإنسانيًّا وإغاثيًّا وإعلاميًّا، إضافةً إلى التقرير المالي والآفاق المستقبليّة للإستدامة.

بعدها، تمّت مناقشة برنامج اليوبيل الخمسين لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط الّذي سيتمّ الإحتفال به سنة 2024، وكذلك عرض الإستعدادات والتحضيرات الجارية لهذه المناسبة التاريخيّة للمجلس. هذا وانتهى اليوم الأوّل بصلاة ختاميّة.