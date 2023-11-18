صدور كتاب "العلاج الجدلي السلوكي.. دليل مبسط ومختصر"

صدر حديثًا عن مكتبة الأنجلو المصرية، كتاب جديد بعنوان "العلاج الجدلي السلوكي.. دليل مبسط ومختصر" للدكتور هشام عبد الحميد والدكتورة نرمين عبد الوهاب.

كتاب العلاج الجدلي السلوكي

وتشير المكتبة، إلى أن هذا الدليل يحاول تزويد القارئ بأسس وآليات تنفيذ العلاج الجدلي السلوكي بشكل مبسط ومختصر، وقد بدأ أولًا بتقديم معلومات حول تعريف العلاج الجدلي السلوكي، وتحديد أهدافه ومراحله الأربع التالية لمرحلة ما قبل العلاج، ودورة العلاج، وتعريف الوحدات الأساسية المتضمنة به؛ والتي تشمل كلا من التعقل والعلاقات بين الشخصية وتنظيم الانفعالات ومهارات تحمل الكرب.

وتلا هذا عرضًا للنشرات العامة المستخدمة في العلاج وبناء علاقة علاجية وتعريف المريض بالعلاج الجدلي السلوكي، كما تم تناول فنيات تحليل السلوك سواء تحليل السلاسل أو تحليل الروابط المفقودة.

كما تناول الدليل بشكل تفصيلي النشرات التي يمكن استخدامها في تدريب المريض على كل من مهارات التعقل، مهارات العلاقات بين الشخصية، ومهارات تنظيم الانفعالات، مهارات تحمل الكرب.

واختتم الدليل بأربعة ملاحق تشمل أولا عرضا لأهم أساليب الجدل لدى "مارشا لينهان" التي تخلق تحولات انفعالية ومعرفية وسلوكية لدى المريض، وثانيا تقديم نموذج مبسط لمكونات "صياغة الحالة"، ثم عرض حالة اضطراب شخصية بينية مصحوب بسلوكيات اعتمادية وهوس جنسي وضعف تقدير الذات، وانتهاء بوضع تصور لكيفية التخطيط للتدخل في حالات الانتحار وإيذاء الذات، حسبما جاء في الكتاب.

عن مكتب الأنجلو المصرية:

هي من أقدم المكتبات المصرية تأسست في عام 1928، وعرفت عنها اهتمامها بطبع ونشر الكتب الأجنبية، وفي أواخر الأربعينيات بدأت بنشر الكتب العربية، وتعود تسمية المكتبة بالأنجلو المصرية اختصارًا لكلمة "الإنجليزية المصرية"، لتخصصها في الكتب المطبوعة باللغة الإنجليزية.

وكانت مكتبة الأنجلو، لها دور في الحراك الثقافي المصري، حيث كانت تقيم صالون ثقافي، كان يحضره نجيب محفوظ وطه حسين وعباس العقاد، حيث اهتم الصالون الثقافي بمناقشة الكتب الهامة وعقد حفلات توقيع الكتب لكبار الكُتاب المصريين، وتخصصت المكتبة في نشر الكتب العلمية الأكاديمية، وكتب علم النفس والتاريخ وغيرها.