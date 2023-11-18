السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدور كتاب "العلاج الجدلي السلوكي.. دليل مبسط ومختصر"

كتاب العلاج الجدلي
كتاب العلاج الجدلي السلوكي

صدر حديثًا عن مكتبة الأنجلو المصرية، كتاب جديد بعنوان "العلاج الجدلي السلوكي.. دليل مبسط ومختصر" للدكتور هشام عبد الحميد والدكتورة نرمين عبد الوهاب.

كتاب العلاج الجدلي السلوكي

وتشير المكتبة، إلى أن هذا الدليل يحاول تزويد القارئ بأسس وآليات تنفيذ العلاج الجدلي السلوكي بشكل مبسط ومختصر، وقد بدأ أولًا بتقديم معلومات حول تعريف العلاج الجدلي السلوكي، وتحديد أهدافه ومراحله الأربع التالية لمرحلة ما قبل العلاج، ودورة العلاج، وتعريف الوحدات الأساسية المتضمنة به؛ والتي تشمل كلا من التعقل والعلاقات بين الشخصية وتنظيم الانفعالات ومهارات تحمل الكرب.

وتلا هذا عرضًا للنشرات العامة المستخدمة في  العلاج وبناء علاقة علاجية وتعريف المريض بالعلاج الجدلي السلوكي، كما تم تناول فنيات تحليل السلوك سواء تحليل السلاسل أو تحليل الروابط المفقودة. 

txt

"تاريخ فلسطين".. كتاب جديد عن قصص الكفاح من أجل الحقيقة

txt

طقوس وأغاني العديد ورحلة الحج إلى أبيدوس في كتاب جديد

كما تناول الدليل بشكل تفصيلي النشرات التي يمكن استخدامها في تدريب المريض على كل من مهارات التعقل، مهارات العلاقات بين الشخصية، ومهارات تنظيم الانفعالات، مهارات تحمل الكرب.

واختتم الدليل بأربعة ملاحق تشمل أولا عرضا لأهم أساليب الجدل لدى "مارشا لينهان" التي تخلق تحولات انفعالية ومعرفية وسلوكية لدى المريض، وثانيا تقديم نموذج مبسط لمكونات "صياغة الحالة"، ثم عرض حالة اضطراب شخصية بينية مصحوب بسلوكيات اعتمادية وهوس جنسي وضعف تقدير الذات، وانتهاء بوضع تصور لكيفية التخطيط للتدخل في حالات الانتحار وإيذاء الذات، حسبما جاء في الكتاب.

عن مكتب الأنجلو المصرية:

هي من أقدم المكتبات المصرية تأسست في عام 1928، وعرفت عنها اهتمامها بطبع ونشر الكتب الأجنبية، وفي أواخر الأربعينيات بدأت بنشر الكتب العربية، وتعود تسمية المكتبة بالأنجلو المصرية اختصارًا لكلمة "الإنجليزية المصرية"، لتخصصها في الكتب المطبوعة باللغة الإنجليزية.

وكانت مكتبة الأنجلو، لها دور في الحراك الثقافي المصري، حيث كانت تقيم صالون ثقافي، كان يحضره نجيب محفوظ وطه حسين وعباس العقاد، حيث اهتم الصالون الثقافي بمناقشة الكتب الهامة وعقد حفلات توقيع الكتب لكبار الكُتاب المصريين، وتخصصت المكتبة في نشر الكتب العلمية الأكاديمية، وكتب علم النفس والتاريخ وغيرها.

مكتبة الأنجلو العلاج الجدلي السلوكي الكتب كتاب العلاج

مواد متعلقة

"توثيق التراث لأفلام الرسوم المتحركة".. معرض فني بالمتحف القبطي

الثلاثاء.. افتتاح معرض جديد للفنانة هبة حلمي

صدر حديثًا.. النسخة العربية من رواية "فتاة تائهة في القرن 20" لـ"جونزالو م. تافاريس"

أهم ممرات العالم الملاحية.. قطع أثرية شاهدًة على افتتاح قناة السويس

السبت.. الاحتفال بطبعتي "اغتصاب الذاكرة" و"حواديت المآذن" بالدقي

الإثنين.. انطلاق مؤتمر أدب الطفل بدار الكتب

صدر حديثًا… موسوعة "تاريخ صدر الإسلام وحضارته " للدكتور عبدالحميد حسين

21 نوفمبر.. مناقشة "نجم الدين صانع العطور" بمكتبة الإسكندرية

الأكثر قراءة

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدًا نظرًا لسوء الأحوال الجوية

في 5 محاور.. كيف تنجح مصر في كسب ثقة الاستثمار الأجنبي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

"خارجية فلسطين": إخلاء الاحتلال مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة