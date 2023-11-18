"عدم استقرار".. تفاصيل منخفض جوي تتعرض له البلاد خلال الـ 48 ساعة المقبلة

تصدر المنخفض الجوي محركات البحث الأولى على جوجل، وذلك بعدما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأعلنت هيئة الأرصاد خلال بيان صحفى لها، عن أسباب المنخفض الجوى وكافة التفاصيل عنه حيث أكدت الهيئة أن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي عميق يؤثر على البلاد خلال 48 ساعة المقبلة، خاصة أنه متمركز على شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد حيث يجعل الطقس متقلب وماطر ويميل إلى البرودة نسبيًا.

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كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال على مناطق متفرقة، وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة، تصل إلى غزيرة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

وأضافت الهيئة خلال بيانات صحفية لها، أن الطقس سيشهد خلال الفترات المقبلة حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد تقل حدتها في الداخل وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 إلى 5 أمتار.

وعن طقس اليوم السبت أكدت هيئة الأرصاد، أنه معتدل نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره كما من المتوقع أن تكون درجة الحرارة على القاهرة 27 درجة، أما مع اقتراب المنخفض مساءا تبدأ السحب بالتشكل على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار؛ كما تنشط الرياح وترتفع الأمواج

على أن يكون طقس غدًا الأحد فيه سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد تقل حدتها في الداخل وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 إلى 5 أمتار.