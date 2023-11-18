السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البدء فى رصف 4 طرق بتكلفة 77.3 مليون جنيه فى البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

قامت مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة برئاسة كريمة عاشور، بالبدء في تنفيذ أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية بـ 4 طرق بنطاق المحافظة، بإجمالي أطوال 6.8 كم، وباعتمادات مالية بلغت 77.3 مليون جنيه، في إطار جهود محافظة البحيرة لرفع كفاءة الطرق بكل مدن ومراكز المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للمواطنين. 

 وأكدت المهندسة كريمة عاشور، وكيل مديرية الطرق بالبحيرة، أنه جار استكمال كورنيش دمنهور حتى محور المحمودية بطول 2 كم باعتمادات مالية بلغت 40 مليون جنيه، واستكمال رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بطول 1كم بمركز الدلنجات باعتماد قدره 10 ملايين جنيه، واستكمال  طريق مدرسة الزراعة بطول 2 كم بمركز بدر باعتماد قدره 8.7 مليون جنية، واستكمال طريق كورنيش رشيد بطول 1.3 كم بمركز رشيد باعتماد 18.6 مليون جنيه.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق والرصف وتطويره ورفع كفاءته نظرا لأهميتها البالغة فى عمليات التنمية الاقتصادية.

مسح وتمهيد طبانات 10 طرق بنطاق 3 مراكز بالبحيرة.

وفي إطار جهود محافظة البحيرة لرفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة اللازمة لها لتحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بمتابعة أعمال مسح وتمهيد طبانات 10 طرق بنطاق مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبوحمص، وهى كالتالى: طريق مدخل عزبة الشريف وطريق سكة الباشا والحصة وهليل ومنشأة الأوقاف وجسر مصرف الخيرى، سنطيس والكفرة من كوبرى زهرة حتى كوبرى الزمرانة، بمركز دمنهور، وطريق زهرة بمركز كفر الدوار، وطريق النخلة البحرية وجسر مصرف محلة كيل وجسر ترعة القناوية بمركز أبو حمص.

ووجهت الدكتورة  نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بسرعة تسوية الطرق، خاصة بالقرى المنذر بها مبادرة "حياة كريمة" قبل موسم الشتاء والأمطار، وذلك تسهيلًا للحركة المرورية وتيسيرًا على المواطنين.

البحيرة طريق البحيرة رصف الطرق دمنهور كفر الدوار

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