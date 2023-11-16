الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طن كبدة مجمدة منتهية الصلاحية و2 طن ملح طعام مجهول المصدر بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس لردع المخالفين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين  وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به. 

حملة تموينية مكبرة بالبحيرة 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري وتحت إشراف محمد عبد العال  وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على الاسواق أسفرت عن، بمركز بدر تم ضبط 21 شيكارة إضافات أعلاف منتهية الصلاحية و44 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر و24 عبوة مبيدات منتهية الصلاحيه،  كما تم تحرير 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي و4 محاضر لبداليين تموينين لغلقهم فى أوقات العمل الرسمية بالإضافة إلى 14 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة. 

ضبط مصنعين أعلاف وبلاستيك

وبحملة مماثلة بمركز كفر الدوار تم ضبط طن كبدة وقلوب مجمدة منتهية الصلاحية و2طن جزر مجمد مدون عليه تاريخ إنتاج يسهل المحو والتغير، وتمكنت إدارة تموين شبراخيت من ضبط مصنعين أعلاف وبلاستيك يدارا بدون ترخيص، و2 طن ملح طعام مجهول المصدر بالاضافه إلى تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و12محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير ٥ محاضر لأصحاب مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وتم إتخاذ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين. 

حملة تموينة تموين البحيرة ضبط كبدة فاسدة محافظة البحيرة نهال بلبع

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