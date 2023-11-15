الكشف على 1409 مواطنين مجانًا ضمن قافلة طبية بـ"الملقه" بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، وذلك من أجل المساهمة في الإرتقاء بالمنظومة الطبية العلاجية، مع الاهتمام بمستوى الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية.

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى البحيرة

ونظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيره قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الملقة برشيد يومي الإثنين والثلاثاء ١٣و١٤ / ١١ / ٢٠٢٣م، وتم الكشف خلالها على ١٤٠٩ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ٩ عيادات طبية .

واكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيره أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة "عيادتي الباطنة ٣٦٦- عيادتى الأطفال ٣٤٧- الجراحة ١٤٧ - النساء ٨٨ - تنظيم الأسرة ١٩- العظام ٢٢٩ - الجلدية ٢١٣".

وأشار الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أنه تم الدفع بعدد معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى بالمجان.

أاتى ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.