الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1409 مواطنين مجانًا ضمن قافلة طبية بـ"الملقه" بالبحيرة

قافلة طبية
قافلة طبية

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، وذلك من أجل المساهمة في الإرتقاء بالمنظومة الطبية العلاجية، مع الاهتمام بمستوى الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية. 

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى البحيرة 

ونظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيره قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الملقة برشيد  يومي الإثنين والثلاثاء ١٣و١٤ / ١١ / ٢٠٢٣م، وتم الكشف خلالها على ١٤٠٩ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ٩ عيادات طبية .

واكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيره أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة "عيادتي الباطنة ٣٦٦- عيادتى الأطفال ٣٤٧- الجراحة ١٤٧ - النساء ٨٨ - تنظيم الأسرة ١٩- العظام ٢٢٩ - الجلدية ٢١٣".

وأشار الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أنه تم الدفع بعدد معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى بالمجان. 

أاتى ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة  نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.

قافلة طبية محافظة البحيرة رشيد نهال بلبع دمنهور

مواد متعلقة

"الدستور" في جولة بمنافذ بيع السلع بالبحيرة.. ومواطنون: "قضت على الاحتكار"

إنشاء 7902 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية مليار جنيه في البحيرة

إصابة 14 في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

الكشف على 400 مواطن خلال قافلة طبية فى إيتاى البارود بالبحيرة

نهال بلبع: ميناء رشيد مشروع قومى يستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بالبحيرة

إزالة 83 حالة تعد بالبناء المخالف بنطاق 10 مراكز في البحيرة

%3 لكبار السن.. إعلان نتيجة قرعة الحج العلنية بالبحيرة

نائب محافظ البحيرة تشهد بدء موسم جني القطن بقرية بركة غطاس بأبو حمص

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

عاجل.. بعد التهديد باقتحامه.. الاحتلال يقطع الكهرباء والاتصالات عن مستشفى الشفاء

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

عاجل.. اليوم.. وزارة التضامن تصرف مساعدات تكافل وكرامة بزيادة الـ15%

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب