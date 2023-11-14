الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنشاء 7902 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية مليار جنيه في البحيرة

وحدات اسكان محافظة
وحدات اسكان محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن ما تحقق من إنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما شهدته الدولة المصرية من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضتها الاقتصادية فى جميع ربوع الدولة المصرية يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأشارت نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقد شهدت المحافظة منذ عام 2014 وحتى الآن تنفيذ 9306 مشاريع في جميع المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 141 مليارا و300 مليون جنيه، وتم الانتهاء من 6768 مشروع بتكلفة إجمالية 78 مليارا و600 مليون جنيه، وجاري العمل بـ 2538 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 62 مليارا و700 مليون جنيه.

نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة

كما أوضحت بلبع أن قطاع الإسكان قد شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة حيث تم إنشاء 7902 وحدة سكنية جديدة بنطاق المحافظة موزعة على 4 مراحل بتكلفة إجمالية مليار جنية وبلغ إجمالي ما تم تسليمه من تلك الوحدات 7098 وحدة سكنية لمستحقيها وجاري تسليم 804 وحدة سكنية أخرى، مؤكدة أنه تم التوجيه باستمرار وتكثيف بناء الشقق السكانية التى يتم تسليمها للشباب بأسعار مخفضة داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، من أجل المساهمة في الارتقاء بالمنظومة مع تقديم الدعم اللازم للمستحقين فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

الشقق السكنية محافظة البحيرة الدعم نهال بلبع كفر الدوار

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