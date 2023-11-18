السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيفى عبده عن مجازر الاحتلال: إحنا بنبكى دم على أهالينا بفلسطين

فيفي عبده
فيفي عبده

أعربت الفنانة فيفي عبده عن غضبها الشديد من الاحتلال الإسرائيلي وما يفعله بأهل غزة من مجازر راح ضحيتها آلاف الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء.

وشاركت “فيفي” مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، قائلة: “أنا كنت عملت فيديو قبل ده قولت فيه إن قلبي مع أهل غزة وبقالي أكتر من شهر بقول كدة، بس وبعدين دول زودوها قوي، حرام دول أهالينا، إحنا بنبكى دم عليهم، حرام ده حتى لما حد ييجي يضرب حد عندنا نقوله خلي عندك رحمة بيه حتى لو يهودي، حرام سيبوهم”.

https://www.instagram.com/reel/CzyXGJTs9RE/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

ودعمت فيفي عبده الشعب الفلسطيني، عبر حسابها على إنستجرام في منشور سابق، قالت فيه: “ربنا ينصر فلسطين وأهل فلسطين، الرجاء يا جماعة ندعيلهم وندعمهم بكل اللي نقدر عليه أبسط حاجة بنشر الوعي والحقيقة، اللهم الطف بغزة وشعبها وأطفالها الأبرياء.. والله حرام اللي بيحصل ده ظلم، يا رب انصرهم أنت قادر على كل شيء”.

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