الهباش: مئات آلاف الفلسطينيين لا يزالون عالقين شمال قطاع غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مئات آلاف الفلسطينيين لا يزالون عالقين شمال قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة في ضوء استمرار الصمت الدولي على جرائم المحتل.

الهباش: الأوضاع في قطاع غزة تواصل الاتجاه نحو مزيد من الكوارث

وأوضح أن الأوضاع في قطاع غزة تواصل الاتجاه نحو مزيد من الكوارث، إذ أن الفلسطينيين يواجهون حرب إبادة جماعية في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وأكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إسرائيل تواصل انتقامها من الشعب الفلسطيني في غزة بقتل الأطفال والنساء والشيوخ.