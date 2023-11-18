بعد مجزرة الفاخورة.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال ارتكب مجزرة أخرى فى مدرسة تل الزعتر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الاحتلال ارتكب مجزرة أخرى في مدرسة تل الزعتر، شمال قطاع غزة، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وكان استشهد نحو 80 نازحًا في مجزرة مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بسقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال مدرسة الفاخورة، التي تؤوي آلاف النازحين، في مخيم جباليا.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابطين وإصابة 4 آخرين خلال معارك شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.