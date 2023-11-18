السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد مجزرة الفاخورة.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال ارتكب مجزرة أخرى فى مدرسة تل الزعتر

مدرسة تل الزعتر
مدرسة تل الزعتر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الاحتلال ارتكب مجزرة أخرى في مدرسة تل الزعتر، شمال قطاع غزة، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وكان استشهد نحو 80 نازحًا في مجزرة مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بسقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال مدرسة الفاخورة، التي تؤوي آلاف النازحين، في مخيم جباليا.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابطين وإصابة 4 آخرين خلال معارك شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

مدرسة الفاخورة غزة قطاع غزة مجزرة تل الزعتر فلسطين

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