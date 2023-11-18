السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأمطار عقبة أمام المنتخب قبل مواجهة سيراليون بتصفيات مونديال 2026

منتخب مصر
منتخب مصر

يواجه منتخب مصر عقبة كبيرة قبل خوضه مباراة سيراليون، والتي ستجمعهما في ليبيريا، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وسيحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره السيراليوني، يوم غدٍ الأحد، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب صامويل كانيون دوي بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026.

وسيواجه منتخب الفراعنة أزمة تتمثل في سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، الذي سيؤثر على أرضية الملعب خلال مواجهة سيراليون.

وكانت مباراة منتخب ليبيريا وضيفه منتخب مالاوي، والتي أجريت أمس على نفس الملعب، قد شهدت هطولًا كثيفا للأمطار، الأمر الذي تسبب أيضًا في انقطاع البث التليفزيوني عن القناة الناقلة للمباراة.

وكان منتخب مالاوي قد انتزع فوزًا ثمينًا من مضيفه الليبيري، بهدف دون رد، في إطار الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2022.

وكان الاتحاد السيراليوني لكرة القدم، قد اختار ملعب (صامويل كانيون دوي) لاستضافة مباراته أمام مصر، لعدم امتلاكه ملعبًا معتمدًا من الاتحاد الإفريقي لاستضافة المباريات القارية.

وكانت بعثة منتخب مصر غادرت القاهرة ظهر أمس الجمعة، متوجهة إلى العاصمة الليبرية مونروفيا استعدادًا لمواجهة سيراليون.

وضمت بعثة الفريق 22 لاعبًا، وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي ومحمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد مصطفى زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش. 

وكان منتخب مصر قد تغلب على ضيفه جيبوتي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، بينما تعادل منتخبا إثيوبيا وسيراليون سلبيًا في الجولة الأولى من التصفيات.

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