التنسيقية تلتقى حزبي المؤتمر والحركة الوطنية واتحاد العمال ضمن أعمال صياغة برنامج انتخابي لطرحه على مرشحي الرئاسة

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بحزب المؤتمر، وحزب الحركة الوطنية المصرية، والاتحاد العام لعمال مصر، وذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع إلى تطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024- 2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي لطرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

صياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة هذه الجهات للمشاركة الإيجابية في استحقاق الانتخابات الرئاسية القادمة، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

نعم للمشاركة.. خليك إيجابي

وكانت قد عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أولى مؤتمراتها بالجامعات المصرية، وذلك بجامعة حلوان، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي"، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام التنسيقية بتنمية الوعي السياسي للشباب كأحد مستهدفاتها لرفع الوعي الطلابي وحث الشباب الجامعي على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في صورة تعكس أمام العالم درجة المشاركة التي أصبح يتمتع بها الشباب المصري والجامعي على وجه الخصوص.

وأكد وفد التنسيقية، على أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم، مشيرًا إلى ضرورة الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، فمسئولية أكثر من ١٠٠ مليون مواطن هى مسئولية عظيمة تستوجب البحث والقراءة.