السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التنسيقية تلتقى حزبي المؤتمر والحركة الوطنية واتحاد العمال ضمن أعمال صياغة برنامج انتخابي لطرحه على مرشحي الرئاسة

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب واتحاد عمال مصر والحركة الوطنية

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بحزب المؤتمر، وحزب الحركة الوطنية المصرية، والاتحاد العام لعمال مصر، وذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع إلى تطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024- 2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي لطرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

صياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة هذه الجهات للمشاركة الإيجابية في استحقاق الانتخابات الرئاسية القادمة، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

نعم للمشاركة.. خليك إيجابي

وكانت قد عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أولى مؤتمراتها بالجامعات المصرية، وذلك بجامعة حلوان، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي"، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام التنسيقية بتنمية الوعي السياسي للشباب كأحد مستهدفاتها لرفع الوعي الطلابي وحث الشباب الجامعي على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في صورة تعكس أمام العالم درجة المشاركة التي أصبح يتمتع بها الشباب المصري والجامعي على وجه الخصوص.

وأكد وفد التنسيقية، على أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم، مشيرًا إلى ضرورة الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، فمسئولية أكثر من ١٠٠ مليون مواطن هى مسئولية عظيمة تستوجب البحث والقراءة.

تنسيقية شباب الأحزاب حزب المؤتمر حزب الحركة الوطنية الاتحاد العام عمال مصر برنامج انتخابي الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

"التنسيقية" تعقد مؤتمرا بجامعة حلوان لتوعية الشباب بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة

صالون التنسيقية يناقش "مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية فى الانتخابات الرئاسية" (فيديو)

مجموعة من الطلاب بحملة "بيئتنا.. مسؤوليتنا" يزورون البرلمان

"التنسيقية" تلتقي حزب الاتحاد ونقابة أطباء الأسنان والقومي لذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

نعمة أم نقمة.. ماذا ينتظر أهالي غزة في الشتاء؟

الحقيقة الكاملة لانفصال شيري عادل وطارق صبري

براءة طبيب التخدير المتهم بقتل الطفل أيوب بالإسكندرية

انقسامات عميقة تضرب الاتحاد الأوروبى بسبب الشرق الأوسط وحرب غزة

بعد تعيينه رئيسًا لحماية المستهلك.. اعرف مَن هو إبراهيم السجينى

بيرسي تاو يقود هجوم جنوب إفريقيا ضد بنين بتصفيات كأس العالم 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان