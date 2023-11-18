مريانا برسوم لـ"الدستور": "عالم خاص" بداية اعتراف حقيقي بمشاكل الأطفال النفسية

تحدثت الكاتبة مريانا برسوم، حول تأهلها إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد، في دورتها الثامنة عشر لعام 2023 ــ 2024، فئة أدب الطفل والناشئة، عن كتابها “عالم خاص”.

مريانا برسوم: “عالم خاص” بداية اعتراف حقيقي

وفي بداية حديثها لــ “الدستور”، أشارت مريانا برسوم، إلى أن المجموعة القصصية (عالم خاص)، تُعد مزيجًا من الواقع والخيال لتجارب حياتية عاشها أبطال القصص، وهي عندما كتبت لم تستهدف الأطفال شريحة عمرية وإنما تحكي ما يعانيه الأطفال من تعدٍّ على حقوقهم، وتأثير الإهمال في تربيتهم النفسية عليهم في مرحلة الشباب والكبر وكيف يكون لهذا أثر على صحتهم العامة.

وتابعت: سُميت المجموعة القصصية بهذا الاسم لأن لكل منا عالمه الخاص ولكل طفل وناشئ عالم خاص لا يعلم عنه أحد إلا إذا أفصح الطفل أو البالغ عما في نفسه من الآلام والجروح التي لم تلتئم.

وواصلت: “هذه الجائزة تعني لي الكثير؛ أولا لكوني امرأة مصرية تنافس بكتاباتها على المستوى العربي والعالمي، وثانيًا لأنني أردت من هذا الكتاب - وخصوصًا عندما قررت الكتابة بالفصحى مع حرصي على الضبط الكلي للكلمات - تعزيز اللغة العربية في مصر؛ ولهذا الهدف أيضًا استعنت ببعض المحترفين لتسجيل القصص صوتيًّا ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي على صحفة (سندرتي) لكي يتمكن المتلقي من سماع اللغة وليس فقط قراءتها والتدرب على الأداء الصوتي المحترف”.

وتابعت مريانا برسوم: عندما تقدمت لهذه الجائزة لم أقم بتصنيف المجموعة القصصية على أنها ضمن أدب الطفل لأنني استهدف الكبار الذين قد عانوا من تجارب نفسية وإيذاء في مرحلة الطفولة، ولكني أرى هذا الكتاب على خريطة الثقافة المصرية والعربية بداية قوية للاعتراف بمشاكل الطفولة النفسية التي يعانيها الكثير من أبناء الوطن المصري والعربي نتيجة لتقصير الأسر في التربية السليمة للأبناء.

وشددت مريانا برسوم، على أن: هذه المجموعة القصصية تعتبر بداية اعتراف حقيقي أن مراحل الشفاء النفسي تبدأ من الطفل الداخلي داخل كل إنسان.

واختتمت: “أحترم جدا رأي اللجنة المحكمة في اعتبار هذه المجموعة القصصية ضمن أدب الطفل وإن أراد الله أن أفوز بهذه الجائزة سيكون هذا فخرًا لمصر وللعرب كافة لأن الكتاب بمنزلة طريق جديد في النمو النفسي للطفل والبالغ. إن هذا النوع من الجوائز ينعش الروح وخصوصًا المرأة العربية التي تحمل أعباء كثيرة في سبيل نمو المجتمع. أتمنى أن يوفقني الله ويفوز الكتاب بالجائزة”.

يشار إلى أن المجموعة القصصية "عالم خاص"، للكاتبة مريانا برسوم، صدرت عن درا نشر "كتابي".

ويحتوى الكتاب على عدد من القصص تتناول مجموعة من الشخصيات المتنوعة ــ أبطال القصص ــ ولكن هناك عامل مشترك بين هذه الشخصيات وهو روح التحدي والرغبة في الحياة المستقرة والإفادة من التجارب القاسية التي تعرضوا لها في حياتهم وقدرتهم على تجاوز الآلام.

وفكرة الكتاب أشبه بالمعالجة النفسية لحالات متعددة بناء على التجارب المريرة التي تعرضوا لها أو الصدمات الشديدة التي عانوا تبعاتها منها التي كانت في الصغر واستمرت معهم زمنا طويلا ومنها التي حدثت في فترة الشباب وتتابع كل شخصية رحلتها في الحياة إلى أن تصل إلى مرحلة التعافي وبر الأمان.

كتاب “عالم خاص”، للكاتبة مريانا برسوم موجه لكل إنسان اختبر الألم وعاش واقعًا كاد أن يبعده عن متعة الحياة والفرح والإيمان والرجاء، ولكل من كادت تجارب الحياة أن تبعده عن اكتشاف ذاته الحقيقية والاستمتاع بها.