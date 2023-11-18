لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازًا رياضيًا جديدًا فى منافسات رياضة القوس والسهم

ويحجزون بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024

فى إطار حرص القوات المسلحة على استمرار دورها في تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى عاليًا خفاقًا بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية العالمية والدولية، شارك 2 لاعب ولاعبة من أندية المؤسسات العسكرية ضمن تشكيل المنتخب المصري للقوس والسهم والمكون من 8 لاعبين ولاعبة فى البطولة الإفريقية الثالثة عشرة للقوس والسهم والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024 بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة، وتحصل لاعبى ولاعبات أندية المؤسسات العسكرية على 2 ميدالية ذهبية وحجز بطاقة التأهل المباشر لأوليمبياد باريس 2024.

وحقق اللاعب بهاء الدين عمرو محمـد لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالإسماعيلية الميدالية الذهبية، كما حققت اللاعبة جنى على عبدالمجيد لاعبة نادى طلائع الجيش الميدالية الذهبية أيضًا، ليصبح عدد المتأهلين رسميًا لأوليمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية 12 لاعبا ولاعبة.

وأشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بالإنجاز الذى حققه اللاعبين خلال البطولة، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين والشباب الذين ترعاهم القوات المسلحة كنموذج يُحتذى به لكل شباب الوطن.