السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل رئيس جمعية خيرية لسرقته فى الشرقية

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، محاكمة متهم لجلسة الاثنين المقبل، للمرافعة لاتهامه بقتل رئيس جمعية خيرية بهدف سرقته بنطاق قسم فاقوس  في القضية رقم 519 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة فاقوس، المقيدة برقم 1450 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

البداية  عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بالعثور على جثة المجني عليه" ياسر إ"، مشرف نشاط بمدرسة ورئيس جمعية خيرية بمدينة فاقوس، مقيم ببندر فاقوس، جثة هامدة ووجود آثار خنق وحبل حول عنقه، وذلك داخل مقر الجمعية الخيرية التي يتولى رئاستها، فيما تبين أن باب الخزينة الخاصة بالجمعية كان مفتوحا على مصراعيه ولا يوجد بها أموال.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو " محمود م "، عاطل، وأن المتهم كان يتردد بصفة دورية على المجني عليه لصرف مبلغ الإعانة المستحق لوالدته، يوم الواقعة توجه المتهم إلى المجني عليه حيث كان متواجد بمفرده داخل الشقة مقر الجمعية، فغافله المتهم ثم طوق عنقه بحبل وما أن أزهق روحه حتى سرق هاتفه والمبالغ المالية الموجودة بخزينة الجمعية ولاذ بالفرار.

تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق رئيس جمعية خيرية قسم فاقوس المستشار سلامة جاب الله الزقازيق

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