السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إقبال جماهيري ضخم على زيارة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بسيدني بأستراليا

جانب من الحدث
جانب من الحدث


شهد اليوم السبت  معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" إقبالًا كثيفًا حيث اصطف آلاف الزائرين أمام مدخل متحف استراليا بمدينة سيدني المقام به المعرض للدخول والاستمتاع بما يعرضه من قطع أثرية متميزة والتعرف عن قرب بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وذلك خلال الساعات الأولى من فتح أبواب المعرض  للجمهور.

بيع 110 الف تذكرة للمعرض حتى الان 

وأعرب د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن سعادته بهذا التوافد الكبير لزيارة المعرض في اليوم الاول من افتتاحه، والذي يبشر بنجاح منقطع النظير للمعرض بإنتهاء مدة عرضته، حيث تم حتي الآن بيع 110 ألف تذكرة من تذاكر المعرض ونفاذ جميع تذاكر الزيارة المخصصة لشهر نوفمبر.

وقد شهد  معرض رمسيس وذهب الفراعنة تم افتتاحه رسميا أول أمس في احتفالية كبري ؛ اهتمام بالغ وبحضور أكثر من 500 مدعو من كبار الشخصيات العامة والحكومية ومتخصصي علم الآثار في استراليا والمؤثرين والمدونين.

ويضم المعرض 182 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني"، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.


وكانت المحطة الاولى والثانية  لمعرض الاثار المؤقت رمسيس وذهب الفراعنة فى ولايتين بالولايات المتحدة الامريكية والمحطة الثالثة فى العاصمة الفرنسية باريس حيث كان العرض الاول لتابوت مومياء الملك رمسيس الثانى يتم عرضة خارج مصر وجاء ذلك تقديرا لدور العلماء الفرنسيين فى تقديم المساعدة لمعالجة مومياء الملك رمسيس الثانى عام 1976.  

رمسيس وذهب الفراعنة متحف استراليا سيدني قطع أثرية الحضارة المصرية القديمة

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