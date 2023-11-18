وزيرة الصحة الفلسطينية: مستشفيا المعمدانى والإندونيسى يعملان تحت الحصار الإسرائيلى

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إن مستشفى المعمداني محاط حاليًا بالدبابات الإسرائيلية، موضحة أننا نعمل على نقل الجرحى والأطفال الخدج في مستشفى الشفاء إلى مستشفيات الضفة الغربية.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي، أن مستشفى المعمداني يعمل فيه قسم الجراحة والعظام والطوارئ فقط بالإمكانات المتاحة تحت الحصار من قبل جيش الاحتلال منذ أول أمس، وهذا يهدد حياة المرضى، بالإضافة إلى إعاقة الوصول إلى المستشفى.

كما أشارت وزيرة الصحة إلى أن مستشفى الإندونيسي في غزة تعرض لقصف إسرائيلي متكرر وهو تحت الحصار وخارج الخدمة، والمستشفيات في غزة في حاجة إلى الوقود.