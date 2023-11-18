السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الصحة الفلسطينية: مستشفيا المعمدانى والإندونيسى يعملان تحت الحصار الإسرائيلى

مي الكيلة
مي الكيلة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إن مستشفى المعمداني محاط حاليًا بالدبابات الإسرائيلية، موضحة أننا نعمل على نقل الجرحى والأطفال الخدج في مستشفى الشفاء إلى مستشفيات الضفة الغربية.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي، أن مستشفى المعمداني يعمل فيه قسم الجراحة والعظام والطوارئ فقط بالإمكانات المتاحة تحت الحصار من قبل جيش الاحتلال منذ أول أمس، وهذا يهدد حياة المرضى، بالإضافة إلى إعاقة الوصول إلى المستشفى. 

كما أشارت وزيرة الصحة إلى أن مستشفى الإندونيسي في غزة تعرض لقصف إسرائيلي متكرر وهو تحت الحصار وخارج الخدمة، والمستشفيات في غزة في حاجة إلى الوقود.

وزيرة الصحة الفلسطينية المستشفى الأندونيسي مستشفى المعمداني مؤتمر صحفي قصف إسرائيلي الوقود

مواد متعلقة

مفتى الشيشان يشكر الرئيس السيسى على الدعم المقدم لقطاع غزة

إعلامية فلسطينية تكشف الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطينى

"مصر تعيد الحياة لمستشفيات غزة".. "إكسترا نيوز" تسلط الضوء على تقرير "الدستور"

رئيس الوزراء يتفقد محتويات قافلة مساعدات صندوق "تحيا مصر" لإغاثة أهل غزة

عبور 3 شاحنات وقود من معبر رفح إلى الجانب الفلسطينى

ناشطة حقوقية: نساعد المواطن الفلسطينى للحصول على حق اللجوء فى أوروبا

رئيس الوزراء يعطى إشارة إطلاق قافلة "تحيا مصر" لدعم أهالى غزة

رئيس الوزراء: أكثر من ثلثى المساعدات التى وصلت غزة كانت من مصر

الأكثر قراءة

نعمة أم نقمة.. ماذا ينتظر أهالي غزة في الشتاء؟

استشهاد نحو 80 نازحًا فى مجزرة مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة

"عايزه تطرد إخواته من الشقة".. زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته

بتهمة استعراض القوة.. الحبس عامين لـ 10 متهمين من عائلة واحدة

الأربعاء.. "الوثائقية" تعرض الجزء الثالث من "هيكل.. سيرة الأستاذ"

ماذا قدمت المنتخبات المتنافسة مع مصر في تصفيات المونديال؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان