"مصر تعيد الحياة لمستشفيات غزة".. "إكسترا نيوز" تسلط الضوء على تقرير "الدستور"

سلطت فضائية "إكسترا نيوز" الضوء على الملف الذي نشرته جريدة "الدستور" في عددها أمس تحت عنوانمصر تعيد الحياة إلى مستشفيات غزة بإدخال 10 شاحنات وقود عبر معبر رفح.

حيث كشف التقرير عن دخول نحو ١٠ شاحنات وقود إلى قطاع غزة، أمس عبر معبر رفح، محملة بحوالى ١٥٠ ألف لتر سولار، مخصصة للمستشفيات داخل القطاع، وذلك بعد قطع الإمدادات عنها من قبل السلطات الإسرائيلية، ما أدى لقطع التيار الكهربائى وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة.

وذكر نقلًا عن مصادر مطلعة أن الجهود المصرية تشمل أيضًا تحركات واتصالات مكثفة مع كل الأطراف المعنية؛ لسرعة إنهاء صفقة للإفراج عن المحتجزين والأسرى.

كاتبة صحفية: لولا الجهود المصرية لحدث انهيار كامل في قطاع غزة

وفي هذا السياق، علقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، قائلة: "لولا الموقف والجهود المصرية لحدث انهيار كامل في قطاع غزة، وساعدت مصر في دخول الحقوق الأساسية للمواطن من المياه والغذاء".

وأضافت الكاتبة الصحفية، خلال حوار لها ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الموقف المصري الحضارى والإنساني لا يترك مواطنًا عربيًا ودائمًا يساعد كل الأشقاء في أى أزمة.