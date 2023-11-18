السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الوطنية للثروة السمكية" تنظم المؤتمر السنوى للدول الأعضاء بمنظمة "ICCAT"

الشركة الوطنية للثروة
الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء

نظمت الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية المؤتمر السنوى لمنظمة "ICCAT"، في دورته الثامنة والعشرين الذى ينعقد خلال الفترة من 11 - 20 نوفمبر؛ بهدف مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمخزون السمكي، ووضع الضوابط الخاصة لتنظيم أعمال الصيد بالمحيط الأطلنطي والبحر الأبيض المتوسط ومناقشة الأساليب الحديثة التي تسهم في مجابهة الصيد الجائر، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض المخزون السمكي والعمل على استدامته للأجيال القادمة.

يأتي ذلك استمرارًا لدور مصر الفاعل فى دعم مختلف القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة والمحافظة على التوزان البيئي وفقًا للمعايير الدولية.

كما يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة التي تساهم فى الحفاظ على الثروة السمكية بالبحار والمحيطات، والعمل على استدامتها في إطار العمل الدولى لتحقيق أحد أهم أهداف التنمية المتسدامة للأمم المتحدة.

للثروة السمكية المحيط الأطلنطي البحار مصر

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