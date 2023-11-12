الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوى الـ5 لدول البحر المتوسط للجراحات الدقيقة للمسالك البولية

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوى

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية، بالتعاون مع المجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية، المؤتمر السنوى الخامس لدول حوض البحر المتوسط للجراحات الدقيقة في المسالك البولية على مدار ثلاث أيام بمكتبة الإسكندرية، وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الطبية الدولية من 23 دولة، بالإضافة إلى مشاركة 50 محاضرا دوليا، ونخبة من أمهر الأساتذة في مجال المناظير الدقيقة على مستوى العالم.

وشملت فعاليات المؤتمر نقلا حيا ومباشرا لعدد من عمليات المناظير الدقيقة التي نفذت بمستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة بالإسكندرية وعدد من المستشفيات بالدول المشاركة في المؤتمر باستخدام أحدث المناظير الدقيقة، كما تضمن المؤتمر عقد عدد من ورش العمل لأطباء المسالك للتدريب على أحدث التقنيات لمناظير المسالك البولية.

يأتى ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية والصحية لمواكبة التطور العلمي المتلاحق في مختلف المجالات الطبية، وبما يدعم تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

 

الأكاديمية الطبية العسكرية المجمع الطبي المسالك البولية مكتبة الاسكندرية المؤسسات الطبية

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