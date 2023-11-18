لنزول معدل المواليد 5%.. محافظ الجيزة يقرر صرف حافز مادى لمسئولى تنظيم الأسرة

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صرف حافز مادي (مكافأة شهر) للمسئولين عن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية وذلك تحفيزًا لهم بعد تحقيق نتائج متقدمة في ذلك الملف الحيوي من خلال تفعيل دور العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتركيب الوسائل وذلك بنسب تنفيذ تخطت ١٠٠% الأمر الذي ساهم في تحقيق تناقص في عدد المواليد بنسبة ٥% في محافظة الجيزة حيث وصل عدد المواليد في الفترة من شهر يناير إلى سبتمبر ٢٠٢٢ (١٤٠ ألفا و١٣٧ مولودا) بالمقارنة خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر ٢٠٢٣ (١٣٣ ألفا و٥٨٤ مولودا).

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدة المحافظ لإطلاق فعاليات برنامج " أسرة " لدعم وتنمية الأسرة بالمحافظة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والذي من المقرر أن يبدأ في مراكز ومدن ابو النمرس والصف كمرحلة أولى للمساهمة في تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة لما لها من أهمية اجتماعية وتنموية على المواطنين بتلك المراكز.

حيث يعد مشروع "أسرة" أحد مشروعات وزارة الصحة والسكان، التي تتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يُسهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، وذلك بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفيذ منظمة باثفايندر الدولية.

دعم صحة الأسرة

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه مازلنا في احتياج إلى مزيد من العمل ووضع روشتة علاج لتلك المشكلة بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات من البرنامج، والحفاظ على الاستمرارية في استخدام خدمات تنظيم الأسرة.

وأشاد المحافظ ببرنامج "أسرة" والقائمين عليه، لما يمثله من قوة داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع مشروعات التنمية بالمحافظة للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومجابهة المعتقدات والسلوكيات التى تقف عائقا أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم وغيرها من السلوكيات التي تسلب الطفولة حقوقها، وتعرض الأسر لاستمرار أمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة حياتهم.

وقال "راشد " إن محافظة الجيزة تسعى دائمًا لتحسين الخصائص والمؤشرات السكانية لتكون مواتية للتنمية حيث تحظى المحافظة بدعم كبير من الدولة انعكس علي تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية موجها بضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الهدف من المبادرة.

وثمَّن اللواء أحمد راشد جهود مديرية الصحة بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية في مواجهة القضية السكانية والعمل علي تنفيذ المستهدفات المحددة، حيث بلغ عدد الجولات الخاصة بالعيادات المتنقلة للمناطق المحرومة عدد ٤٦٢ جولة بنسبة وصلت الي ١٣٢% عن المستهدف وحوالي ٨٤ قافلة للصحة الإنجابية و١١٣٦ زيارة للأطباء الزائرين بالوحدات الصحية التي بحاجة إلى زيادة دعم للكوادر وتنفيذ ٦٦٠ ندوة توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة وعوائدها على الأسرة وانتفاع ٩٠ ألفًا و١١٩ سيدة بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بنسبه وصلت إلى ١٠٩% من المستهدف وذلك العام الجاري.

من جهته، أشار مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، إلى أن برنامج أسرة يهدف إلى دعم صحة الأسر وتنمية معلوماتها ومهاراتها لكي تساعدهم على التخطيط والاختيار الطوعي الصحيح لحياتهم الإنجابية وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالإضافة إلى دعم النشء والشباب والارتقاء بالوعي الصحي لهم من خلال قنوات معلوماتية حديثة تتيح لهم الوصول لمعلومات تؤهلهم لحياة صحية.

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