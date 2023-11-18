السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بلمهم من الشوارع".. كيف استغل عاطل الأطفال في التسول ببولاق؟

تسول الاطفال
تسول الاطفال

“بلمهم من الشوارع وبحميهم وبشغلهم بدل السرقة”.. هكذا قال عاطل عن العمل قرر أن يُنَصب نفسه زعيمًا ويجمع أطفال الشوارع ويجبرهم على التسول واستجداء المارة في منطقة بولاق أبو العلا.

اعترافات المتهم

وتابع المتهم واستطرد في اعترافاته قائلًا: «تعرفت على الأطفال في الشارع وعلمت أنهم بلا مأوى فاقترحت عليهم أن يعيشا معي وتوفير ملجأ آمن لهم ولكن عقب ذلك طلبت منهم التسول في مناطق معينة واستجداء المارة لطلب المعونة وعقب ذلك يعودوا في آخر اليوم وإعطائه المال.

وأضاف أن الهدف من عملهم هو كسب المال منهم ومن يخالف ذلك كان يتعدى عليه بالضرب مما أسفر عن إصابة بعضهم ببعض الجروح، موضحًا أنه استغل عدم وجود آسرة لهم في استغلالهم في التسول.

وتابع أنه يحصل على متعلقات الأطفال والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

قرارات النيابة 

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في التسول، وعرض الأطفال على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان إصابتهم من عدمه.

وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم استغلالهما في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عاطل اعترافات المتهم استجداء المارة التسول ولاق أبو العلا

مواد متعلقة

التحقيق مع عصابة سرقة المواطنين بالإكراه فى بولاق الدكرور

يجبر الأطفال على التسول.. سقوط توربينى بولاق أبوالعلا فى قبضة الأمن

الأكثر قراءة

نعمة أم نقمة.. ماذا ينتظر أهالي غزة في الشتاء؟

استشهاد نحو 80 نازحًا فى مجزرة مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة

بتهمة استعراض القوة.. الحبس عامين لـ 10 متهمين من عائلة واحدة

"عايزه تطرد إخواته من الشقة".. زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته

ماذا قدمت المنتخبات المتنافسة مع مصر في تصفيات المونديال؟

الأربعاء.. "الوثائقية" تعرض الجزء الثالث من "هيكل.. سيرة الأستاذ"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان