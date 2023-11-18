"بلمهم من الشوارع".. كيف استغل عاطل الأطفال في التسول ببولاق؟

“بلمهم من الشوارع وبحميهم وبشغلهم بدل السرقة”.. هكذا قال عاطل عن العمل قرر أن يُنَصب نفسه زعيمًا ويجمع أطفال الشوارع ويجبرهم على التسول واستجداء المارة في منطقة بولاق أبو العلا.

اعترافات المتهم

وتابع المتهم واستطرد في اعترافاته قائلًا: «تعرفت على الأطفال في الشارع وعلمت أنهم بلا مأوى فاقترحت عليهم أن يعيشا معي وتوفير ملجأ آمن لهم ولكن عقب ذلك طلبت منهم التسول في مناطق معينة واستجداء المارة لطلب المعونة وعقب ذلك يعودوا في آخر اليوم وإعطائه المال.

وأضاف أن الهدف من عملهم هو كسب المال منهم ومن يخالف ذلك كان يتعدى عليه بالضرب مما أسفر عن إصابة بعضهم ببعض الجروح، موضحًا أنه استغل عدم وجود آسرة لهم في استغلالهم في التسول.

وتابع أنه يحصل على متعلقات الأطفال والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

قرارات النيابة

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في التسول، وعرض الأطفال على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان إصابتهم من عدمه.



وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم استغلالهما في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.