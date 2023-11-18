السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" يشيد بتعاون البرلمانات العربية فى رصد انتهاكات الكيان الصهيونى

طارق نصير
طارق نصير

أكد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في دعم أواصر التعاون بين المجالس العربية من أجل تنسيق كل الجهود للتصدي للانتهاكات والمجازر الوحشية، التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة.

وأشاد نصير باللقاء الذي تم بين السيد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لبحث تنسيق الجهود ورصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، باعتبارها إحدى الأزمات الإنسانية التي أصبحت تستدعي تضافر كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم ودخول المساعدات الإنسانية والعودة إلى مائدة الحوار، وهو الطريق الوحيد لحل هذه الأزمة.

أهمية الجهود العربية لرفض مجازر الاحتلال 

وشدد اللواء طارق نصير على أهمية الجهود العربية التي تتم من قبل البرلمان العربي والمؤسسات التشريعية بكل الأقطار العربية من رفض الانتهاكات التي تتم تجاه المدنيين والأطفال والنساء والمدارس والمستشفيات، التي تشكل انتهاكًا صارخًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني والقيم والأعراف الإنسانية، ويعد ذلك جريمة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني مكتملة الأركان.

تقديم دعوة للمحكمة الجنائية الدولية لفضح جرائم ومجازر الاحتلال

وأضاف أن البرلمان العربي يدرس الآن تقديم دعوة للمحكمة الجنائية الدولية لفضح جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها جرائم حرب.

وثمّن نصير كل الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية، من خلال الموقف الثابت لمصر تجاه هذه الأزمة.

وجدد نصير التحية للشعب الفلسطيني على صموده على مدار ما يقارب من الخمسين يومًا، في ظل ما يواجهه من آلة عسكرية وحشية غاشمة لا تعبأ بالقانون الدولي الإنساني.

حماة الوطن البرلمان العربي المجالس العربية الكيان الصهيوني الفلسطينيين غزة

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