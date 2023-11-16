الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرلمان العربى يرحب بقرار مجلس الأمن اعتماد هدنة إنسانية فى غزة

البرلمان العربي
البرلمان العربي

رحب البرلمان العربي بصدور قرار مجلس الأمن باعتماد هدنة إنسانية في غزة تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على قطاع غزة، مشددًا على أهمية العمل بشكل جدي ومكثف للبناء على هذه الخطوة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في القطاع.

البرلمان العربى يطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار فورى يدين الأفعال الوحشية

وطالب البرلمان العربي، مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين الأفعال الوحشية للقوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي بقتل المدنيين والأطفال والنساء، واستهداف المستشفيات في قطاع غزة، وتدمير البنى التحتية، باعتباره عقابا جماعيا لمواطني القطاع ويمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية، وشدد البرلمان العربي على ضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية وإنهاء إجراءاتها الوحشية بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002، والذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

البرلمان العربي مجلس الأمن هدنة انسانية غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تعدم الحياة المدنية فى غزة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات نفطية على الصادرات الإيرانية

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر السبت

للربع الثانى على التوالى.. الاقتصاد الروسى يسجل نموًا رغم العقوبات

زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو للإطاحة بنتنياهو ويقول: "يفتقر لثقة الشعب"

الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلى ينشر جرافات بمجمع الشفاء الطبى فى غزة

جوزيبى كونتى يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»

تضامنًا مع غزة.. متظاهرون يحاصرون رئيس الوزراء الكندى فى مطعم بفانكوفر

الأكثر قراءة

مصادر من مجمع الشفاء: جنود الاحتلال يقتحمون أقسام المستشفى ويطلقون النار بكثافة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

بعد قصف منزله فى غزة.. أبرز المعلومات عن إسماعيل هنية

تفاصيل المبادرة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين "طوعيا" إلى أوروبا

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس