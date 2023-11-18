تحت رعاية حملة السيسى.. "مصر أكتوبر" بالإسكندرية يطلق قافلة للتبرع بالدم للفلسطينيين

أطلقت أمانة حزب مصر أكتوبر، بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، حملات التبرع بالدم للشعب الفلسطيني، في منطقة الأنفوشي بحي الجمرك، تضامنًا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وأكد المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أن وقوف الشعب المصري مع أشقائنا في فلسطين هو موقف ثابت على المستوى الإنسانى والعربي والأمن القومي.

فعاليات حملة التبرع بالدم

وأضاف "حلمي"، في تصريحات صحفية، أنه تحت رعاية الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وأمانة حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، تم تنظيم فعاليات حملة التبرع بالدم لصالح أشقائنا الفلسطينيين، لاستقبال المتبرعين والتي استمرت من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وشهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم هو واجب إنساني يسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين من إخواننا الأشقاء في فلسطين.

التبرع بالدم واجب إنساني تجاه المجتمع

وأكد المهندس أحمد حلمي أن التبرع بالدم يعد واجبًا إنسانيًا تجاه المجتمع يُسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، مشيدًا بمبادرة التحالف الوطني للعمل التنموي، في تنظيم فعاليات حملة التبرع بالدم، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تأتي امتدادًا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.