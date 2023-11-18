السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحت رعاية حملة السيسى.. "مصر أكتوبر" بالإسكندرية يطلق قافلة للتبرع بالدم للفلسطينيين

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أطلقت أمانة حزب مصر أكتوبر، بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، حملات التبرع بالدم للشعب الفلسطيني، في منطقة الأنفوشي بحي الجمرك، تضامنًا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي. 

وأكد المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أن وقوف الشعب المصري مع أشقائنا في فلسطين هو موقف ثابت على المستوى الإنسانى والعربي والأمن القومي.

فعاليات حملة التبرع بالدم

 

وأضاف "حلمي"، في تصريحات صحفية، أنه تحت رعاية الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وأمانة حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، تم تنظيم فعاليات حملة التبرع بالدم لصالح أشقائنا الفلسطينيين، لاستقبال المتبرعين والتي استمرت من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وشهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم هو واجب إنساني يسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين من إخواننا الأشقاء في فلسطين.

التبرع بالدم واجب إنساني تجاه المجتمع

وأكد المهندس أحمد حلمي أن التبرع بالدم يعد واجبًا إنسانيًا تجاه المجتمع يُسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، مشيدًا بمبادرة التحالف الوطني للعمل التنموي، في تنظيم فعاليات حملة التبرع بالدم، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تأتي امتدادًا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

حزب مصر أكتوبر الإسكندرية القضية الفلسطينية عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

"الشباب والرياضة" تنظم حملات التبرع بالدم لصالح فلسطين بمراكز التنمية في الشرقية

لدعم الأشقاء فى غزة.. انطلاق حملات التبرع بالدم بمراكز شباب مطروح

الأكثر قراءة

"الداخلية" تحذر أصحاب السيارات المتروكة في الشوارع

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 وميعاد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تلعب دورًا حاسمًا فى تحقيق الاستقرار فى هذه الأوقات الصعبة

أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل صوت وصورة عبر شاشة dmc

مصرع مواطن وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوي

مجمع الإسماعيلية الطبى يستقبل 6 مصابين قادمين من قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية في جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟