السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش السودانى يؤكد تدمير "الدعم السريع" جسر خزان جبل أولياء

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم، عن تدمير جسر خزان جبل أولياء جراء قصف مدفعي نفذته ميليشيا قوات الدعم السريع.

وقالت القيادة العامة للجيش السوداني، في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إنه مواصلة لمشروعها التدميري للبلاد وتخريب بنيتها التحتية تسبب القصف المدفعي من قبل ميليشيا (الدعم السريع) على مواقع الجيش بجبل أولياء، فجر اليوم، في تدمير جسر خزان جبل أولياء.

وكان الجيش أعلن، الأربعاء الماضي، أن قوات الدعم السريع حاولت الهجوم على قواته في جبل أولياء، والتي قامت بطرد العدو وتكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد، ودمرت عددًا من العربات القتالية المجهزة بمختلف أنواع الأسلحة وعددًا من المدرعات الخفيفة.

 وقال الجيش إن قواته تواصل العمليات في مختلف المناطق، وتتعامل مع العدو وهي مستمرة في القيام بواجبها وأعمالها القتالية حتى تحقيق النصر.

txt

عاجل.. الأمم المتحدة تحذر: العنف فى السودان على حافة "الشر المطلق"

الجيش السوداني يواصل الحشد الدولي ضد الدعم السريع

واستقبل الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس موزمبيق، الأسبوع الماضي، الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام مبعوث رئيس المجلس، الذي وصل إلى مابوتو، حاملًا رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان للرئيس الموزمبيقي.

وقال السفير أسامة محجوب حسن، سفير السودان لدى موزمبيق، مقيمًا بريتوريا بجنوب إفريقيا، إن الرسالة تتعلق بشرح تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه السودان جراء تداعيات التمرد الذي قامت به ميليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية ضد المواطنين والأعيان المدنية.

وقدم مبعوث الرئيس شرحًا للرئيس الموزمبيقي حول المبادرات المطروحة عبر منبر جدة التفاوضي والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد فى إطار توحيد الجهود الرامية لتحقيق السلام. 

وأشار السفير إلى أن رئيس موزمبيق أكد اهتمامه بتطورات الأوضاع في السودان، لافتًا إلى مكانة ودور السودان فى المنطقة، معربًا عن أسفه للأحداث التي يشهدها السودان من تدمير ممنهج لمقدرات البلاد، معلنًا دعم بلاده الكامل وتنسيق الجهود فى كل المحافل الإقليمية والدولية، خاصة على صعيد مجلس الأمن الذي تتمتع بلاده بعضويته لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.

txt

صحفى سودانى لـ"الدستور": استمرار الحرب فى السودان رغم مضى 200 يوم

خزان جبل أولياء جبل أولياء قوات الدعم السريع السودان السودانية

الأكثر قراءة

لماذا تشعر بالدوخة عند المشى؟ هذه بعض الأسباب وطرق التعامل معها

إجراء تحليل مخدرات لعاطل تعدى بالضرب على شاب وفتاة فى دار السلام

حكاية "عبد الرحمن".. جثة آثارت القلق والفزع في عقار شارع قصر النيل

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024.. الرابط والخطوات

"المصري للتأمين" يصدر نشرته الأسبوعية عن تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات

ضبط عناصر تشكيل عصابي لتقليد العملات الأجنبية والوطنية بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان