الجيش السودانى يؤكد تدمير "الدعم السريع" جسر خزان جبل أولياء

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم، عن تدمير جسر خزان جبل أولياء جراء قصف مدفعي نفذته ميليشيا قوات الدعم السريع.

وقالت القيادة العامة للجيش السوداني، في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إنه مواصلة لمشروعها التدميري للبلاد وتخريب بنيتها التحتية تسبب القصف المدفعي من قبل ميليشيا (الدعم السريع) على مواقع الجيش بجبل أولياء، فجر اليوم، في تدمير جسر خزان جبل أولياء.

وكان الجيش أعلن، الأربعاء الماضي، أن قوات الدعم السريع حاولت الهجوم على قواته في جبل أولياء، والتي قامت بطرد العدو وتكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد، ودمرت عددًا من العربات القتالية المجهزة بمختلف أنواع الأسلحة وعددًا من المدرعات الخفيفة.

وقال الجيش إن قواته تواصل العمليات في مختلف المناطق، وتتعامل مع العدو وهي مستمرة في القيام بواجبها وأعمالها القتالية حتى تحقيق النصر.

الجيش السوداني يواصل الحشد الدولي ضد الدعم السريع

واستقبل الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس موزمبيق، الأسبوع الماضي، الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام مبعوث رئيس المجلس، الذي وصل إلى مابوتو، حاملًا رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان للرئيس الموزمبيقي.

وقال السفير أسامة محجوب حسن، سفير السودان لدى موزمبيق، مقيمًا بريتوريا بجنوب إفريقيا، إن الرسالة تتعلق بشرح تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه السودان جراء تداعيات التمرد الذي قامت به ميليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية ضد المواطنين والأعيان المدنية.

وقدم مبعوث الرئيس شرحًا للرئيس الموزمبيقي حول المبادرات المطروحة عبر منبر جدة التفاوضي والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد فى إطار توحيد الجهود الرامية لتحقيق السلام.

وأشار السفير إلى أن رئيس موزمبيق أكد اهتمامه بتطورات الأوضاع في السودان، لافتًا إلى مكانة ودور السودان فى المنطقة، معربًا عن أسفه للأحداث التي يشهدها السودان من تدمير ممنهج لمقدرات البلاد، معلنًا دعم بلاده الكامل وتنسيق الجهود فى كل المحافل الإقليمية والدولية، خاصة على صعيد مجلس الأمن الذي تتمتع بلاده بعضويته لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.