الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحفى سودانى لـ الدستور: استمرار الحرب فى السودان رغم مضى 200 يوماً

السودان
السودان

قال الصحفي السوداني محمد إلياس، إنه على الرغم من مضي أكثر من ٢٠٠ يوما على الحرب الدائرة في السودان بين قوات الجيش السوداني والميليشيا للمتمردة الدعم السريع ، الا أن الوضع متفجر حتى الآن والاشتعال مستمر، كما أن الحرب التي اشتدت وتيرتها خلال الفترة الماضية وسقوط عدد من المدن والعمليات العسكرية في عدد من الولايات الغربية خاصة في دارفور ، يؤكد أن استباحة ووحشية الميليشا المتمردة.

 

معارك مستمرة 

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وأضاف إلياس في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن الأوضاع خطيرة ورغم التفاوض في جدة الا أن الأوضاع على الأرض لا تسير على قدم وساق تزامنا مع المفاوضات في السودان، فالمعارك مستمرة والأوضاع أصبحت أكثر صعوبة عن الأوضاع في الخرطوم، وتابع أنه يمكن القول إن المفاوضات في جدة تمثل باب للمواطنين السودانيون للوصول الى اتفاق سلام ووقف إطلاق النار. 

 

المفاوضات في جدة مستمرة من أجل وقف إطلاق نار دائم

 

وأكد إلياس أن جدة تمثل بر الأمل للسودان والعودة مرة أخرى للنازحيين الذين نزحوا من المناطق بسبب الحرب، كما تعد جدة من المنابر التي يمكن أن تسعى لايقاف الحرب وتعدد المنابر أن يؤدي إلى نتائج ملموسة، كما أن التفاوض مستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع وهناك تقدم محرز حتى الآن في عدد من الملفات العسكرية والإنسانية لأن منبر جدة الآن طرفي الصراع يتحدثان عن إيقاف القتال والخروج من المناطق المدنية، كما أن منبر جدة لا يمثل منبر سياسي لأن المعنيين بالملف السياسي هما المدنيين الذي سيشكلون حكومة والتوصل الى وقف اطلاق نار دائم.

 

التطورات العسكرية في دارفور 

وبدوره، قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، إن الجيش غير متأثر بالتطورات العسكرية الأخيرة في دارفور، وحذر من أنهم سيردون بشكل حاسم إذا اختارت قوات الدعم السريع رفض الاتفاق الاتفاقيات الموقعة في مايو 2023.

 

جاء ذلك خلال زيارة البرهان لقاعدة وادي صيدنا العسكرية بأم درمان، الثلاثاء، عقب عودته المفاجئة من بورتسودان.

 

وظهر في صور وهو يزور قائد الفرقة 16 في نيالا اللواء حسين جودت، في أحد المستشفيات لم يكشف عنها. ويعتقد أن جودت أصيب خلال المعارك الأخيرة مع قوات الدعم السريع.

 

وشدد البرهان، في كلمة أمام قواته، على أن الجيش ملتزم بالسلام والحلول السلمية، لكنه لن يتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمة.

السودان الحرب الدائرة قوات الجيش السوداني الحرب

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