السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 417 شاحنة، و87 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 366 شاحنة، و87 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 51 شاحنة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة "بوسيدون اكسبريس"، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1175 طن بضائع و126 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وآور.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة AMBER M وعلى متنها 6000 طن حديد تصدير إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1000 راكب بموانئها.

رئيس الأكاديمية العربية يتفقد مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمي

المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر أرصفة موانيء الهيئة ميناء وزير النقل وزارة النقل

مواد متعلقة

تداول 76 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السكة الحديد: إتاحة الدفع الإلكتروني بالكروت الذكية بمكاتب حجز التذاكر

"النقل" تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات

رئيس الأكاديمية العربية يتفقد مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية

بدء التشغيل التجريبى لمحطة مترو السودان.. وافتتاح 6 محطات جديدة قريبًا

السكة الحديد: إعادة تشغيل بعض القطارات على خط "طنطا- منوف- القاهرة" والعكس

"النقل" تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

تيسير الحركة المرورية على طريق إسكندرية الصحراوي بعد رفع آثار حادث تصادم

السجن 5 سنوات لسيدتين متهمتين بـ"التزوير" في الإسكندرية

كيف أظهرت رسائل بايدن لمؤيدى إسرائيل وداعمى غزة انقسامًا بالبيت الأبيض؟

هذا ما يحدث لك إذا تناولت شاي الكركم يوميًا

"تحيا مصر" يُلبى النداء.. قافلة مساعدات شاملة للأشقاء الفلسطينيين (صور)

"التنمية الصناعية" تبحث مع المجلس التصديري لمواد البناء سبل تطوير القطاع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟