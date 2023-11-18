السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء: أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت غزة كانت من مصر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت إلى غزة من مصر، والثلث الأخير من باقي شعوب العالم، وهذا رد فعل تلقائي من الدولة والشعب تجاه الأشقاء، لافتًا إلى أن القافلة التي ستنطلق اليوم، تتضمن كل ما يحتاجه أهالي القطاع.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال إطلاق قافلة صندوق تحيا مصر لدعم أهالي غزة: أن القافلة ستنطلق فورًا إلى القطاع، ومصر لن نتأخر عن دعم فلسطين، كما تستقبل مصر الجرحى والمصابين لتقديم العلاج لهم، منوهًا: بأن النظر إلى القضايا بمعايير مزدوجة يجب أن ننتبه له.

يشارك الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في إطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر"، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، تنفيذًا لوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قطاع غزة الشعب المصري القافلة صندوق تحيا مصر

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