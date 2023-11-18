السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة متهم بهتك عرض طفلة في القطامية للمحاكمة الجنائية

محكمة
محكمة

أحالت نيابة القاهرة الجديدة متهمًا بهتك عرض طفلة في القطامية إلى محكمة الجنايات. 

وتبيَّن من خلال الأوراق أن المتهم هو "علي. ص" وكشفت التحقيقات قيام المتهم بهتك عرض الطفلة المجني عليها "بسملة.م " والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة عامًا وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن قام بالإمساك بها وشل حركتها وكتم فاها واستطالت يده مواطن عفتها

أقوال الشهود

الشاهدة الأولى المجني عليها "بسملة. م": شهدت بأنها ذهبت لشراء بعض  احتياجات الأسرة إذ اكتشفت نسيانها النقود اللازمة لذلك وهاتفتها والدتها شاهدة الإثبات الثانية فقد سلكت طريق العودة إلى المنزل  لاحضارها وما ان صعدت أمام الشقة سكنها بالقطامية وقامت بدق جرس الباب حتى فوجئت بمباغتة المتهم باتيانه من خلفها وامسك صدرها بيد وكتم انفاسها باليد الاخري وتهديدها بالقتل إن استغاثت فحاولت مقاومته قدر استطاعتها أثناء قيامه بسحبها أرضا مما نجم عن إصابتها الثابتة بالنيابة العامة فخدش أسفل الأنف وأن استغرقت الواقعة حوالي دقيقة منذ دقها الجرس إلى أن قامت أمها بفتح الباب وشاهدتها اياها علي هذه الحالة والتي ظلت تصرخ مستغيثة بالأهالي الذين قاموا بالإمساك بالمتهم والذي عزت قصده من ذلك إلى التحرش الجنسي بها".

الشاهدة الثانية والدة المجني عليها "هناء.خ": شهدت بنفس مضمون ما شهدت به الشاهدة الأولى.

الشاهد الثالث معاون مباحث قسم شرطة القطامية: شهد بأن تحرياته السرية دلَّت على صحة مقارفة المتهم الماثل للواقعة على نحو ما شهد به سالفوا الذكر، وأن قصده من إمساك صدر المجني عليها هو إرضاء شهوته الجنسية.

نيابة القاهرة الجديدة هتك عرض طفلة القطامية محكمة الجنايات

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