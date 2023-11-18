السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المصريون يستحوذون على 30% من قائمة فوربس الأكثر تأثيرا لعام 2023

فوربس
فوربس

استحوذ المصريون على قوائم فوربس الشرق الأوسط في نسختها السادسة، للأشخاص الأكثر تأثيرًا في مجالاتهم، وجاء نصيب المشاركون المصريون في القوائم بنسبة 44 شخص من عدد 120 مشارك ومشاركة، ليسيطر المصريون على نسبة 30% من المشاركين.

قائمة فوربس الأكثر تأثيرا لعام 2023

وجاءت نسب مشاركة المصريون بمتوسط أعمار 26.6، أصغرهم 15 عامًا، كما أشار تقرير نشرته مجلس فوربس، أن %29.6 من المتأهلين للقائمة يقيمون في الإمارات، و24.8 % في مصر.

ووفقًا لمنصة فوريس، فإن السعوديون جاءوا في المرتبة الثانية بعد مصر بـ 15 مشاركة، ثم لبنان والإمارات والأردن بواقع 14 و13 و10 مشاركات.

وتقسم القوائم كالأتي: "فئة التمويل والتجارة الإلكترونية"، ومن ثم فئة "العلوم والتكنولوجيا"، وفئة "التأثير الاجتماعي"، ثم فئة "الترفيه".

وفي سياق متصل، اختارت فوربس الشرق الأوسط، مؤسسى شركة انطلاق، محمد إيهاب، وعمر رزق، ومنة الله زغلول، ضمن قائمة الشباب الأكثر إبداعًا وابتكارًا في الشرق الأوسط تحت سن الـ 30 ممن يسعون إلى إحداث التغيير، بمحور التجارة الإلكترونية والتمويل.

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