السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. عودة خدمات الاتصالات والإنترنت جزئيا فى بعض مناطق غزة

غزة
غزة

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، مساء أمس الجمعة، عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي في بعض مناطق قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن ذلك جاء استجابة للمناشدات الدولية والتحذيرات التي أطلقتها الوزارة، بعد السماح بإدخال كمية محدودة من الوقود عن طريق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، التي ستمكن مشغلي الخدمات من إعادة التشغيل.

وحذر سدر من احتمالية انقطاع الخدمات مجددا في حال عدم ضمان استمرارية وصول الوقود اللازم لتشغيل المكونات الرئيسية للشبكة، وفقما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعلنت إسرائيل، أمس الجمعة، بأنها سمحت بدخول شاحنتي وقود يوميا إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في اليوم الثاني والأربعين للحرب في غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله "في بيان وافق مجلس الحرب بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشين بيت (الأمن الداخلي) بالامتثال لطلب الولايات المتحدة والسماح بدخول شاحنتين لوقود الديزل يوميا".

وأضاف البيان أن ذلك "لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحة".

وذكر المصدر أن شاحنات الوقود ستمر عبر معبر رفح الحدودي من خلال وكالات الأمم المتحدة وصولا إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة شرط عدم وصولها إلى حماس.

ووفقا للأمم المتحدة، هناك حاجة إلى 100 شاحنة مساعدات يوميا لإمداد سكان غزة البالغ عددهم 2 مليون شخص بالاحتياجات الأساسية.

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