السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود فوزى: الاستدانة ليست سبة والمرأة شهدت عصرا ذهبيا فى عهد السيسى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الاقتصاد المصري يتحسن ويواجه التحديات بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن الاستدانة ليست عيبًا بل ضرورة لتنمية البلاد.

 

وقال فوزي، في حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" على قناة "ON"، إن مصر تلتزم بسداد ديونها ولا تتخلف عن التزاماتها المالية، موضحًا أن الرؤية الاقتصادية للرئيس السيسي ستعلن قريبًا بعد الاتفاق على التفاصيل.

 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب والمرأة، وأن الحملة الانتخابية تعتمد على الشباب في مختلف المجالات، وأن المرأة تعيش عصرا ذهبيا في عهد الرئيس السيسي، الذي يحرص على توفير الأمن والأمان لها.

 

وأكد فوزي، أن هناك أمل في مستقبل مصر، وأن العمل الجاد هو السبيل لتحقيق النهضة والتقدم، وأن الرئيس السيسي يعمل بجد وإخلاص من أجل مصر وشعبها.

الاستدانة المستشار محمود فوزي الحملة الإنتخابية عبدالفتاح السيسي الاقتصاد السيسي مستقبل مصر

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