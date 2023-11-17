الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود فوزي: السيسي مرشح قوي ونسعى لإخراج مشهد حضاري يليق بمصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعرب المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن تفاؤله بتطور الحياة السياسية في مصر وتحسنها مع مرور الوقت.

وقال فوزي، في لقائه التلفزيوني مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر برنامج "كل يوم"، إن مصر تفتح صفحة جديدة من التعددية والانفتاح وممارسة الحقوق بشكل أفضل، مشيرا إلى أن هذه البداية تعد مهمة وحضارية.

وأشاد فوزي، بمؤهلات وخبرات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وبالدعم الشعبي الواسع الذي يحظى به، مؤكدا أنه يتطلع لنجاحه في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أنه لا يكتفي بفرص النجاح فقط، بل يهتم أيضا بإخراج مشهد حضاري يليق بمصر ويعكس تاريخها وحضارتها.

الحياة السياسية مصر عبد الفتاح السيسي الحملة الإنتخابية المرشح الرئاسي الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 - 2023| رابط وخطوات الاستعلام

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

وزير التموين: انفراجة فى أزمة السكر خلال 3 أيام وارتفاع الأسعار عالميًا

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية