محمود فوزي: السيسي مرشح قوي ونسعى لإخراج مشهد حضاري يليق بمصر

أعرب المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن تفاؤله بتطور الحياة السياسية في مصر وتحسنها مع مرور الوقت.

وقال فوزي، في لقائه التلفزيوني مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر برنامج "كل يوم"، إن مصر تفتح صفحة جديدة من التعددية والانفتاح وممارسة الحقوق بشكل أفضل، مشيرا إلى أن هذه البداية تعد مهمة وحضارية.

وأشاد فوزي، بمؤهلات وخبرات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وبالدعم الشعبي الواسع الذي يحظى به، مؤكدا أنه يتطلع لنجاحه في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أنه لا يكتفي بفرص النجاح فقط، بل يهتم أيضا بإخراج مشهد حضاري يليق بمصر ويعكس تاريخها وحضارتها.