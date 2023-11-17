الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المستشار محمود فوزى: السيسى يدعو أنصاره للتبرع لفلسطين بدلًا من الدعاية الانتخابية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المرشح الرئاسي وجه توجيها صريحًا لحملته بالحد من الدعاية الانتخابية وتحويل التبرعات إلى المؤسسات المجتمعية وخاصة مبادرة "حياة كريمة" لمساندة الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد فوزي، في لقائه التليفزيوني مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر برنامج "كل يوم"، أن هناك احترامًا ومحبة كبيرين من الناس للرئيس السيسي، وأنهم يتسابقون في دعمه والتبرع له، مشيرا إلى أن الحملة تعمل على تنظيم قافلة إنسانية ضخمة بمشاركة الكيانات والأحزاب السياسية الداعمة للرئيس لإغاثة غزة.

وأوضح أن البدايات تبشر بأن القافلة ستكون ذات حجم كبير، وأن هذا يعكس استجابة الجميع للتوجيه الرئاسي، واهتمامهم بقضية فلسطين التي وصفها الرئيس بأنها "قضية القضايا".

العدوان الإسرائيلى قطاع غزة المرشح الرئاسي الدعاية الانتخابية التبرعات حياة كريمه عبد الفتاح السيسي محمود فوزي قافلة انسانية

الأكثر قراءة

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 - 2023| رابط وخطوات الاستعلام

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

وزير التموين: انفراجة فى أزمة السكر خلال 3 أيام وارتفاع الأسعار عالميًا

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية