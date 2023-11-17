المستشار محمود فوزى: السيسى يدعو أنصاره للتبرع لفلسطين بدلًا من الدعاية الانتخابية

أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المرشح الرئاسي وجه توجيها صريحًا لحملته بالحد من الدعاية الانتخابية وتحويل التبرعات إلى المؤسسات المجتمعية وخاصة مبادرة "حياة كريمة" لمساندة الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد فوزي، في لقائه التليفزيوني مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر برنامج "كل يوم"، أن هناك احترامًا ومحبة كبيرين من الناس للرئيس السيسي، وأنهم يتسابقون في دعمه والتبرع له، مشيرا إلى أن الحملة تعمل على تنظيم قافلة إنسانية ضخمة بمشاركة الكيانات والأحزاب السياسية الداعمة للرئيس لإغاثة غزة.

وأوضح أن البدايات تبشر بأن القافلة ستكون ذات حجم كبير، وأن هذا يعكس استجابة الجميع للتوجيه الرئاسي، واهتمامهم بقضية فلسطين التي وصفها الرئيس بأنها "قضية القضايا".