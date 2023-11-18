أوكرانيا تعلن عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعى يعزز قدراتها الإنتاجية

أعلنت شركة نافتوغاز الأوكرانية عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي يعد تحول ملموس في مجال الطاقة، حيث تم تحديث حقل الكاربات في غرب أوكرانيا بفضل التقنيات الحديثة.

أوكرانيا تعلن عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي

وجاء هذا الاكتشاف في منطقة كانت تُعتبر مُنهكة سابقًا، وأظهرت نتائج الاختبارات أداءً استثنائيًا، حيث وصل معدل تدفق الغاز إلى أكثر من 200 ألف متر مكعب يوميًا، وهو أعلى مؤشر للودائع في غرب أوكرانيا خلال العقدين الماضيين.

200 ألف متر مكعب يوميًا

وفقًا لبيان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، قام فريق من المتخصصين في أوكربورغاز بحفر بئر جديدة بعمق 1600 متر بهدف استكشاف الرواسب المستنفدة، وقد أسهمت التقنيات الحديثة، وخاصة منصة الحفر "إيفان بوهون"، في تحقيق معدلات إنتاجية غير مسبوقة.

التقنيات الحديثة والأساليب الجديدة

وأكدت نافتوغاز الأوكرانية أن نجاح هذا الاكتشاف يبرز فعالية التقنيات الحديثة والأساليب الجديدة لتفسير البيانات، مشيرة إلى إمكانيات كبيرة في المنطقة الغربية من أوكرانيا لاحتواء رواسب هيدروكربونية جديدة، مؤكدة تجارب الدول المجاورة.

وفي سياق التطوير، تم وضع البئر بناءً على تفسير البيانات الجديدة من المسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد، وتم تشغيله بسرعة مع بناء خطوط الأنابيب وتحديث محطة إعداد الغاز، ويعمل المتخصصون حاليًا على تعزيز القدرات التكنولوجية للبنية التحتية المحلية لزيادة إنتاجية الآبار.

نتائج اختبار البئر

استنادًا إلى نتائج الدراسات الجيوفيزيائية، حدد المتخصصون عدة آفاق إنتاجية توسع آفاق حفر آبار جديدة، ومن المتوقع أن تسهم نتائج اختبار البئر في تقدير احتياطيات الوديعة الجديدة، مما يعزز مكانة أوكرانيا كلاعب رئيسي في صناعة الطاقة العالمية.

ويبرز اكتشاف الغاز الطبيعي الجديد في منطقة الكاربات كنقطة تحول استراتيجية لأوكرانيا في مجال الطاقة، وتعزز هذه الإضافة الحديثة إمكانيات أوكرانيا في إمدادات الطاقة، وتعزز دورها كلاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي العالمي.