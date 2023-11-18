السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أوكرانيا تعلن عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعى يعزز قدراتها الإنتاجية

حقل الكاربات في غرب
حقل الكاربات في غرب أوكرانيا

أعلنت شركة نافتوغاز الأوكرانية عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي يعد تحول ملموس في مجال الطاقة، حيث تم تحديث حقل الكاربات في غرب أوكرانيا بفضل التقنيات الحديثة.

 

أوكرانيا تعلن عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي

وجاء هذا الاكتشاف في منطقة كانت تُعتبر مُنهكة سابقًا، وأظهرت نتائج الاختبارات أداءً استثنائيًا، حيث وصل معدل تدفق الغاز إلى أكثر من 200 ألف متر مكعب يوميًا، وهو أعلى مؤشر للودائع في غرب أوكرانيا خلال العقدين الماضيين.

 

200 ألف متر مكعب يوميًا

وفقًا لبيان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، قام فريق من المتخصصين في أوكربورغاز بحفر بئر جديدة بعمق 1600 متر بهدف استكشاف الرواسب المستنفدة، وقد أسهمت التقنيات الحديثة، وخاصة منصة الحفر "إيفان بوهون"، في تحقيق معدلات إنتاجية غير مسبوقة.

 

التقنيات الحديثة والأساليب الجديدة

وأكدت نافتوغاز الأوكرانية أن نجاح هذا الاكتشاف يبرز فعالية التقنيات الحديثة والأساليب الجديدة لتفسير البيانات، مشيرة إلى إمكانيات كبيرة في المنطقة الغربية من أوكرانيا لاحتواء رواسب هيدروكربونية جديدة، مؤكدة تجارب الدول المجاورة.

هبوط مفاجئ في أسعار الغاز الطبيعي لأدنى مستوياته منذ 3 أشهر

الحكومة تدرس إنشاء محطة إسالة جديدة لتنمية صادراتها من الغاز

وفي سياق التطوير، تم وضع البئر بناءً على تفسير البيانات الجديدة من المسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد، وتم تشغيله بسرعة مع بناء خطوط الأنابيب وتحديث محطة إعداد الغاز، ويعمل المتخصصون حاليًا على تعزيز القدرات التكنولوجية للبنية التحتية المحلية لزيادة إنتاجية الآبار.

 

 نتائج اختبار البئر

استنادًا إلى نتائج الدراسات الجيوفيزيائية، حدد المتخصصون عدة آفاق إنتاجية توسع آفاق حفر آبار جديدة، ومن المتوقع أن تسهم نتائج اختبار البئر في تقدير احتياطيات الوديعة الجديدة، مما يعزز مكانة أوكرانيا كلاعب رئيسي في صناعة الطاقة العالمية.

 

ويبرز اكتشاف الغاز الطبيعي الجديد في منطقة الكاربات كنقطة تحول استراتيجية لأوكرانيا في مجال الطاقة، وتعزز هذه الإضافة الحديثة إمكانيات أوكرانيا في إمدادات الطاقة، وتعزز دورها كلاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي العالمي.

اكتشاف جديد للغاز الطبيعي أوكرانيا شركة نافتوغاز الأوكرانية حقل الكاربات التقنيات الحديثة

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إسرائيل اقترضت 6 مليارات دولار لتمويل الحرب على غزة (فيديو)

عاجل.. "فايننشال تايمز": 6 مليارات دولار وصلت إسرائيل من مستثمرين دوليين

وزير قطاع الأعمال: 625 مليون دولار قيمة الاستحواذ على 30% من الشرقية للدخان

مجموعة مصر.. بوركينا فاسو تتعادل مع غينيا بيساو فى تصفيات المونديال

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

أمجد الوكيل لـ"الدستور": المحطات النووية لا تنتج غازات تتسبب في الاحتباس الحراري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

د. محمد الفايدي يكتب: حقيقة وزيف الوعي

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامي جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية