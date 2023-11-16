الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بلجيكية لدراسة مشروع تصدير الطاقة المتجددة لأوروبا

توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم فى مجال الطاقة المتجددة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "چان دي نال" البلجيكية، الرائدة في مجال الكابلات البحرية وخدمات سوق الطاقة البحرية، بشأن بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وچان دي نال، رئيس مجلس إدارة الشركة البلجيكية.

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"الطاقة المتجددة": هدفنا الحد من التغيرات المناخية وتوفير الطاقة النظيفة

توقيع مذكرة تفاهم 

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كُلٌ من، المهندس صلاح عزت، نائب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وويم دوت، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري بشركة "چان دي نال".

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مدبولى يتابع جهود "التعاون الدولى" لتوفير التمويلات الإنمائية المُيسرة المرتبطة بالمناخ

تصدير الطاقة المتجددة لأوربا

وصرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة في مجال الطاقة بين مصر والقارة الأوروبية، حيث إن نطاق مذكرة التفاهم هو التعاون لبدء الدراسات تمهيدًا لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات.

 

 

مجلس الوزراء مصطفى مدبولى مذكرة تفاهم الطاقة المتجددة اوروبا

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