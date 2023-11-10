"الطاقة المتجددة": هدفنا الحد من التغيرات المناخية وتوفير الطاقة النظيفة

قال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن مصر تتمتع بمعدلات سطوع شمس عالية، وأيضًا ارتفاع معدلات الرياح، وبالتالي هناك أهمية لاستغلال هذه المصادر لإنتاج الكهرباء وتوفير الوقود البترولي أو الغاز الطبيعي، والحد من الانبعاثات الحرارية.

وأضاف إسماعيل، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية تسهم في الحد من التغيرات المناخية، بجانب توفير الطاقة النظيفة، وتوفير الوقود، وهذا هو الهدف الرئيسي للدولة.

مصر وضعت خطة للإسراع بجهود العمل بالطاقة النظيفة

وأوضح نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة أن مصر وضعت خطة للإسراع بجهود العمل بالطاقة النظيفة بنسبة 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، لافتًا إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل.

وأشار نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة إلى أن هناك تسارعًا كبيرًا من المستثمرين لاستخدام هذا الوقود ومصر من الدول المؤهلة لإنتاج الطاقة الكهربائية بتكاليف مخفضة من هذا المجال، منوهًا بأن هناك انخفاضًا في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، ويعمل ذلك في التشجيع على الاستثمار، لإنتاج الكهرباء بأسعار تنافسية.