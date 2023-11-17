الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير قطاع الأعمال: لا تنساقوا وراء الشائعات الهدامة للدولة المصرية

المهندس محمود عصمت
المهندس محمود عصمت

قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، إن الشركة الشرقية للدخان تمتلك أصولًا من الأراضي تقترب من 400 ألف متر، قيمتها أكثر من ملياري جنيه، وأن هذه الأصول خارج نطاق الصفقة وما زالت ملكية للشركة القابضة، وذلك لم يؤثر إطلاقا على أسعار السجائر في مصر كما يدعي البعض.

وأضاف عصمت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" على قناة "ON"، أن الدولة تسعى لتطوير قطاع الأعمال العام وزيادة كفاءته وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على المصالح الوطنية والاقتصادية.

ودعا الوزير إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على الجهود الحكومية.

وزير قطاع الأعمال الشركة الشرقية للدخان خالد أبو بكر الشائعات أسعار السجائر مصر المهندس محمود عصمت

الأكثر قراءة

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 - 2023| رابط وخطوات الاستعلام

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

وزير التموين: انفراجة فى أزمة السكر خلال 3 أيام وارتفاع الأسعار عالميًا

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية