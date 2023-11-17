وزير قطاع الأعمال: لا تنساقوا وراء الشائعات الهدامة للدولة المصرية

قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، إن الشركة الشرقية للدخان تمتلك أصولًا من الأراضي تقترب من 400 ألف متر، قيمتها أكثر من ملياري جنيه، وأن هذه الأصول خارج نطاق الصفقة وما زالت ملكية للشركة القابضة، وذلك لم يؤثر إطلاقا على أسعار السجائر في مصر كما يدعي البعض.

وأضاف عصمت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" على قناة "ON"، أن الدولة تسعى لتطوير قطاع الأعمال العام وزيادة كفاءته وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على المصالح الوطنية والاقتصادية.

ودعا الوزير إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على الجهود الحكومية.