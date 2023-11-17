الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دياب اللوح: 5 الآف طفل شهيد بغزة.. وهناك علاقة حميمة بين نتنياهو وبايدن

السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن هناك أكثر من 5 الآف طفل شهيد لقوا مصرعهم حتى الآن في دولة فلسطين على أيدي هذا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف المدنيين وبخاصة أطفال ونساء غزة.

الحرب بفلسطين 

وأكد السفير دياب اللوح، خلال لقائه ببرنامج “بصراحة” مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك علاقة حميمة بين بايدن ونتنياهو، حيث يمكن القول أن نتنياهو يجر إسرائيل لحرب تكلفتها مليارات الدولارات كل فترة فقط لتحقيق أهدافه الإجرامية غير الإنسانية.

جرائم الاحتلال 

 وأضاف في حديثه، أنه يطالب المجتمع الدولي بالتخلي عن صمته المزمن وأن تُنطق كلمة الحق بأن يتم الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإسراع في إنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.

وتابع: "لجأنا إلى محكمة العدل الدولية من أجل عرض حجم الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي هذا  الاحتلال، من حق كل مواطن فلسطيني أن يتقدم بطلب لهذه المحكمة بسبب حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، لذا قمنا برصد انتهاكات إسرائيل وتم توثيقها من أجل تقديمها للمحكمة الدولية".

دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة الحياة بصراحة الحرب بفلسطين

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