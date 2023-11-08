الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير الفلسطينى لدى مصر: زيارة أنتونى بلينكن إلى المنطقة لم تنتج أى جديد

أنتونى بلينكن
أنتونى بلينكن

قال دياب اللوح، السفير الفلسطيني في القاهرة، إن لقاء عمان السبت الماضي والذي ضم وزير الخارجية  الأمريكية أنتوني بلينكن، مع  وزراء خمس دول عربية شقيقة، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا عن دولة فلسطين لم ينتج عنه أي  نتائج مرجوة.

 وأضاف دياب اللوح، خلال لقائه بعبر قناة القاهرة الإخبارية: "كنا نأمل نحن في فلسطين والِأشقاء العرب أن يكون هناك تطورًا ملموسًا في الموقف الأمريكي، لكن للأسف الشديد السيد بلينكن جاء بنفس الموقف الأمريكي السابق  الرافض لوقف إطلاق النار، والرافض لوقف الحرب على غزة، والرافض لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في أنحاء الأراضي الفلسطينية". 

وأوضح أن بلينكن، برر موقفه، بأنه لا يريد أن يعطي الفرصة لحركة حماس، كما قال في المؤتمر الصحفي، لإعادة تموضعها أو التقاط أنفاسها، لافتًا إلى أنه مبرر وسبب غير كاف لأنه يتيح الفرصة أمام إسرائيل، بأن تشن حرب الإبادة الجماعية الممنهجة على الشعب الفلسطيني، وبالتالي فهو يعطيها الفرصة والمزيد من الوقت لارتكاب المزيد من الجرائم والمزيد من المجازر الدموية البشعة، حيث يوجد 1100 مجزرة دموية بشعة راح ضحيتها أكثر من 10 آلاف شهيد وأكثر من 35 ألف مواطن فلسطيني بين جريح ومصاب ومفقود. 

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