الحملة الشعبية لدعم الشعب الفلسطينى تلتقى السفير دياب اللوح (صور)

التقى وفد من الحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب الوحشية التي يتعرض لها من جانب الجيش الإسرائيلي.

وقال أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، منسق الحملة، إن الزيارة تأتي في إطار نقل رسالة تضامن شعبية من مواطنين مصريين للسفارة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأضاف أن وفد الحملة الشعبية ضم 20 شخصًا من عدة مدن مصرية، مشيرًا إلى أن الحملة ستطلق قافلتها الأولى لقطاع غزة خلال اليومين المقبلين من المحلة الكبرى، زفتى، كفر الشيخ، القاهرة، وكفر الدوار، لافتًا أن الحملة تنسق في هذا الشأن مع الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي.

وخلال كلمته باللقاء، أكد البرلسي أن "فلسطين قضية أمن قومي مصري، وأنها قضية إنسانية لكل إنسان في هذا العالم، مشيرًا إلى أن دور الحملة الشعبية لا يقتصر على جمع المساعدات وإرسالها، وإنما نشر الوعي بالقضية الفلسطينية وضرورة التصدي لمخططات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، ورفع صوت الشعب المصري الذي احتضن هذه القضية على مدار تاريخها".

وأكد عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الذي شارك في وفد الحملة الشعبية أن "ما يجري الآن هو حملة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية من جانب القوى الاستعمارية في العالم، وذلك على حساب مصر والأردن وهو الأمر المرفوض في مصر رسميًا وشعبيًا ولن يصمد أمام تضحيات الشعب الفلسطيني وصموده في وجه كل هذه المجازر، التي تستهدف دفعه للنزوح من أرضه إلا أنه مصمم على الصمود مهما كان الثمن".

من جانبه، أشاد سفير فلسطين بالقاهرة بالموقف المصري الذي وصفه بـ"الموقف الصلب" في مواجهة مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وسرد السفير العديد من الوقائع والمجازر التي تجاري في كامل الأرض الفلسطينية، مؤكدًا القرار الجمعي الفلسطيني برفض التهجير والتمسك بالأرض الفلسطينية وضرورة التوصل لحل سياسي، قائم على حل الدولتين الذي ارتضته الشرعية الدولية.

وثمن السفير الفلسطيني موقف الحملة الشعبية المصرية وزيارتها التضامنية وما تقوم به لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الأمر ليس غريبا على الشعب المصري الذي يتبنى القضية تاريخيًا كقضية مصرية.