"كابيتانو مصر".. حسام عاشور يعلن صاحب الشارة الذهبية

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وأقيمت مباراة اليوم، بين فريقي مدحت فقوسة بقيادة عبد الستار صبري، وثابت البطل بقيادة سارة حسنين، وانتهت بالتعادل الإيجابي، في أول لقاء من لقاءات المربع الذهبي.

وأعلن نجم الحلقة حسام عاشور عن صاحب الشارة الذهبية، وهو إبراهيم شعبان من فريق ثابت البطل، وأحمد أشرف من فريق مدحت فقوسة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".