قراءة في نصوص الشاعر أشرف عامر.. على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى

تحتضن مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، والتابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، أمسية شعرية تحت عنوان “قراءة في نصوص الشاعر أشرف عامر”.

تفاصيل أمسية الشاعر أشرف عامر

حيث تنظم مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، أمسية شعرية للاحتفاء بالشاعر الراحل أشرف عامر، وتجربته الإبداعية وأهم المحطات في مسيرته الأدبية، وذلك من خلال أمسية لقراءة نصوصه الشعرية والأدبية، التي تعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري.

هذا ويشارك في الأمسية الشعرية التي تنظمها وتستضيفها مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، كل من: الشاعر الكبير أحمد الشهاوي، الشاعرة دكتورة سالي رياض، الفنان طارق الدسوقي، الكاتب دكتور أيمن عامر، الكاتبة الروائية فوزية رشيد، ويدير اللقاء ويقدمه يحيي رياض يوسف، القائم بأعمال مدير عام مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك.

وكان الشاعر أشرف عامر، قد فارق عالمنا في 12 سبتمبر الماضي، تخرج من كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة عام 1981. ومن بين الوظائف التي شغلها في وزارة الثقافة المصرية، إشرافه علي سلسلة ديوان الشعر العامي، والتي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وغيرها من المناصب والوظائف العامة.

أما في مجال الشعر والأدب، فصدر للشاعر أشرف عامر، 7 مجموعات شعرية، وهى: “شبابيك”، “فاعلات ليلية”، “هو تقريبًا.. متأكد”، “كأنه يعيش”، “اكتشافات الفراشة”، كما صدر له ديوان في نسخ محدودة جدًا وهو “فيما أرى”، بالإضافة إلي ثلاثة دواوين، الأول بالعامية “حبة خردة”، والثاني بعنوان “مزامير التحرير”، والثالث بعنوان ” أذن فان جوخ”، كما صدر له كتابان شعريان للأطفال وهما “اللون والخيال” و“نجارنا الفنان”.

كما صدر له ترجمة لديوان “هو تقريبًا.. متأكد” إلى اللغة الإسبانية، حيث صدر له في محيط مشاركته في فعاليات مهرجان الشعر العالمي بكولومبيا عام 2008، كما أصدرت له جامعة سان خوسيه بكوستاريكا طبعة ثانية بالإسبانية خلال مشاركته في فعاليات المهرجان الشعري الدولي الذي انعقد بكوستاريكا في فبراير 2009.

كما شارك الشاعر أشرف عامر، والذي تحتفي به مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، في العديد من المسرحيات من خلال أشعاره ومنها أغاني مسرحية “المسرحية” للأطفال. أغاني مسرحية “طق ما مطر طق” للأطفال والتي عرضت في البحرين.

بالإضافة إلي أغاني مسرحية “وادي العمالقة” للأطفال. أغاني مسلسل “عنبر” للأطفال. وعدد من الأغاني التي تغنى بها العديد من المطربين، أمثال “علي الحجار، أحمد الحجار، محمد الحلو، هدى عمار، أسامة الشريف، منال، عبدو درياسة (الجزائر)، زياد الأنصاري وعبير صنصور (فلسطين).