كرم جبر يحذر نتنياهو من لعبة التهجير ويدعو لوحدة الصف الفلسطيني (فيديو)

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الكيان الصهيوني ينفذ مخططا قديما لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأن مصر ترفض هذا المخطط بشكل قاطع منذ عام 1949، وأن سيناء ستكون مقبرة للعدوان الإسرائيلي إذا تجاوز حدوده، ووجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: "لا تلعب مع مصر واقرأ نصيحة بن جوريون".

وانتقد جبر، في لقائه مع برنامج "مانشيت"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، الدور الأمريكي في دعم الاحتلال الإسرائيلي، واصفا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن وجود أنفاق وأسلحة في مجمع الشفاء الطبي بغزة بأنها أكذوبة، ومقارنا بينها وبين أسلحة الدمار الشامل في العراق، كما أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بنظام الأرض المحروقة ويحاول منع النازحين من العودة إلى منازلهم.

وأعرب جبر، عن استنكاره لازدواجية المعايير للعالم الغربي تجاه القضية الفلسطينية، قائلا إن الغرب يتفرج على المجازر في غزة وكأنها مشاهد سينمائية، وأنه لابد من إطلاق مبادرة لوحدة الصف الفلسطيني في هذا الظرف الحرج، وأن حماس لن تنتصر على إسرائيل بمفردها، وأن الدول العربية يجب أن تضع رؤية مشتركة للسلام.

وأكد أن المصريين هم أكثر شعوب العالم تضامنا وحزنا مع الفلسطينيين، وأن الدول التي تحاول الزيادة على موقف مصر لم تقدم أي دعم فعلي للقضية الفلسطينية.