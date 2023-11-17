رئيس جامعة الأزهر يودع قافلة المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة

انطلقت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لجامعة الأزهر اليوم الجمعة، متجهة إلى معبر رفح المصري؛ لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة.

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن القافلة تتكون من 12 شاحنة؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ودعمًا للأشقاء في غزة الذين يتعرضون لقصف وحشي من المحتل الصهيوني منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح رئيس الجامعة أن إرسال هذه القافلة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بضرورة دعم الأشقاء في فلسطين.

وأشار إلى أن الإمام الأكبر قرر إطلاق حملة تبرع لصالح فلسطين تحت عنوان: (أغيثوا غزة)، وقد تم إرسال 18 شاحنة كبرى محملة بأطنان المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة نهاية أكتوبر الماضي.