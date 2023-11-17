لفتة طيبة من مواهب "كابيتانو مصر" لشهداء فلسطين: لن ننساكم

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وبدأت اليوم، منافسات المربع الذهبي في برنامج "كابيتانو مصر".

وشهدت الحلقة وقبل بدء مباراة اليوم، الوقوف دقيقة حدادًا وارتداء جميع مواهب "كابيتانو مصر" قميصًا عليه صور شهداء فلسطين وعليه عبارة "لن ننساكم".

كما ظهر خلال الحلقة اللاعب الفلسطيني محمود وادي، نجم نادي بيراميدز، والمعار لصفوف المقاولون العرب.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".